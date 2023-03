El mundo del cine se vuelca con Laura Valenzuela, ingresada en un hospital madrileño

Uno de los rostros más queridos de nuestro país, Laura Valenzuela, está atravesando por un momento delicado de salud. La carismática actriz y presentadora, que cumplió 92 años hace un mes, se encuentra ingresada desde hace unos días en el madrileño Hospital de La Princesa y, tal y como ha revelado su hija Lara Dibildos -que no se separa de ella ni un solo segundo- "está muy malita".

Sin embargo, y después de que circulase la falsa noticia de su fallecimiento a través de Twitter en la mañana del miércoles, la artista lanzaba un mensaje tranquilizador aclarando que su madre no está en la UCI sino en planta, lo que deja entrever que su estado no sería de extrema gravedad.

Pionera del mundo de la televisión en nuestro país y con una aplaudida carrera profesional a sus espaldas tanto en la pequeña pantalla como en el cine -y eso contando que se retiró en 1971 para dedicarse a su familia y jamás volvió a rodar una película- la salud de Laura se ha convertido, como no podía ser de otro por el cariño y el respeto que le profesa toda la profesión, en uno de los temas de los que más se ha hablado en la sexta jornada del Festival de Cine de Málaga.

Y han sido numerosos los actores y actrices que han querido enviar un mensaje de fuerza y ánimo tanto a la emblemática artista como a su hija Lara Dibildos; a continuación, algunos de los más destacados.

Javier Gutiérrez ha querido ensalzar la figura de Laura asegurando que "no se entiende el mundo de la televisión sin compañeros como Laura Valenzuela o Concha Velasco, grandes actrices que con el paso del tiempo han ido desapareciendo de la escena". "Todo mi ánimo y apoyo a Laura y a toda su familia" ha transmitido.

Nathalie Poza, que mantiene una gran relación con Lara, ha estado tan volcada con la presentación de sus últimos trabajos en el Festival de cine que no tenía ni idea del delicado estado de salud de la veterana actriz y, cuando se ha enterado, se ha quedado "impactada", como ha reconocido: "No tengo ni idea, ¿qué le ha ocurrido? no sé absolutamente nada de este asunto, le deseo lo mejor y que se recupere pronto. Me acabas de dejar en shock. Todo mi amor para ella y su familia"

Tampoco sabían nada sobre el ingreso de Laura ni Natalia de Molina, ni Greta Fernández, ni Brays Efe -tres de los intérpretes que han desfilado por la alfombra malagueña este miércoles- que, destacando la importancia que la recordada artista ha tenido en el panorama interpretativo de nuestro país, se han sumado a los ánimos y a la fuerza tanto para la inolvidable protagonista de 'Pierna creciente falda menguante' como para su hija Lara.

Luis Tosar, por su parte, ha definido a Laura como "un símbolo de nuestro cine, de nuestro teatro, una gran clásica y evidentemente un referente para muchos de nosotro". "Le deseo lo mejor y ojalá se ponga buena lo más pronto posible" ha añadido.

En Madrid, durante el desfile de Hannibal Laguna en el Palacio de Santoña, ha sido la actriz Fabiola Toledo, amiga de Lara Dibildos, la que se ha pronunciado sobre el delicado estado de su madre, convencida de que todo saldrá bien: "Sólo le puedo decir a Lara, que es una niña muy dulce y muy buena persona, que le deseo lo mejor, que todo va a salir bien, que además ella es una mujer muy fuerte, muy segura de sí misma, sólo darle un beso muy, muy fuerte y esperar que su madre se ponga mejor, que lógicamente se podrá mejor".