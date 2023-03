Las jugadoras del Perfumerías Avenida quieren un lleno en Würzburg: "El que no crea, que no venga"

Würzburg tiene que ser una caldera. En el Perfumerías Avenida saben que se juegan la vida este viernes 17, a partir de las 20:30 horas, con el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga contra el poderoso USK Praga. Por ello, desde el club han alentado a su afición a llenar las gradas.

De hecho, las once jugadoras del equipo azulón han pedido el apoyo de la Marea Azul para que el pabellón cuente con casi 3.000 personas ante el cuadro checo para tratar de devolver la eliminatoria a la República Checa.

Así, el mensaje de las encargadas de soñar con otra Final Four no ha sido otro que el de "el que no crea, que no venga" para motivar a sus hinchas.