La Mantequería amplía su carta con nuevos y deliciosos platos

Tradición y modernidad son los dos conceptos que mejor definen a La Mantequería de Salamanca, un espacio acogedor que le da la vuelta a los platos de toda la vida, aquellos que llevan años haciendo disfrutar a los comensales.

El establecimiento lleva ya medio año haciendo que sus clientes saboreen los platos más tradicionales y deliciosos, y ahora, de cara a la nueva temporada primavera-verano amplían su carta y el horario de apertura. “Somos un establecimiento que busca la polivalencia”, explica su propietario, Álvaro Juanes.

De este modo, ya se puede disfrutar de todas y cada una de las comidas del día: desde un primer delicioso desayuno, pasando por las típicas tapas del almuerzo, la comida. O si eres más de tarde, también es su sitio, el tardeo acompañado de las más deliciosas tapas, la cena o las primeras copas antes de empezar la noche te las ofrece La Mantequería.

Apostar por los productos típicos de la zona, por los productos de cercanía, sigue siendo su premisa fundamental. “Muchas veces nos empeñamos en traer productos de otros lugares y nosotros queremos aprovechar lo que tenemos en nuestra tierra, que son de una calidad absoluta”, añade.

Por ello, entre sus nuevas ofertas se encuentra el cuarto de lechazo o el cochinillo asado, ambos IGP Castilla y León. La carta de tapas y postres también ha aumentado su variedad con un plato “muy típico” pero “muy demandado entre los clientes”. Se trata de los huevos fritos camperos con farinato, con jamón, chorizo o con morcilla; eso sí, siempre acompañados por patatas.

Estos nuevos platos se unen a otros como el chuletón de ternera de Salamanca, las patatas meneás tradicionales o las patatas meneás con pulpo, también creación de la casa. Cabe destacar también, una de las secciones de la carta, la Elaboración Casa de las Conchas, se trata de conservas premium elaboradas artesanamente en Galicia servidas en una concha réplica de las conchas que hay en el monumento. También tienen otro plato que presentan otro plato con una forma muy original, como es el chorizo de Salamanca al fuego con aguardiente de La Sierra, plato al que le dan el último toque en mesa, delante del propio comensal.

También hacen un guiño a los amantes de las verduras y vegetales con su plato de Flor de alcachofa, con jamón ibérico y verduras en tempura, con su ensalada de ibéricos y bacon y con el tradicional Limón serrano, plato ascentral de la gastronomía de Salamanca y provincia.

Entre su oferta, también destaca la gran cantidad de tapas: jeta, tortilla de patatas, sopa de ajo, pimientos rellenos, lengua estofada, chicha, oreja guisada o callos. También tiene una variedad, siendo una de sus especialidades, de tapas en tempura, como calamares, bacalao y langostinos. Van rotando y combinando, dependiendo del producto de temporada.

Con la temporada primavera-verano y la terraza, que ya se encuentra en funcionamiento, se podrá disfrutar de loas mejores bebidas y platos en la Plaza de la Libertad, uno de los lugares más céntricos de la ciudad, a tan solo unos metros de la Plaza Mayor.

Además, La Mantequería tiene una marca propia de vinos, aguardientes e ibéricos de Salamanca que se comercializan. Una lista que irá creciendo próximamente. Además, en el lugar se pueden adquirir diferentes productos como conservas premium, dulces o cerámica artesanal fabricada en la provincia.

La Mantequería ya es todo un referente en Salamanca y provincia, no solo por la exquisitez y la calidad de sus platos, si no también por su buena relación calidad-precio, por lo que es recomendable reservar para no quedarse sin sitio, en especial lso fines de semana y festivos.