El alcalde de Carbajosa informa en el Consejo de Niños y Adolescentes que pronto se iniciará el proyecto del parque canino

Los escolares de Carbajosa de la Sagrada han participado esta tarde en el Consejo de Niños y Adolescentes de este trimestre. Una sesión presidida por el alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, junto con la concejala de Educación, Alba Hernández; y la jefa del Área de Cultura, Pilar Sánchez, en la que han escuchado y recibido las propuestas de los pequeños que han trabajado estos meses en las asambleas de los programas Ciudad de los Niños y CiberCarba para mejorar el municipio.

Entre las actuaciones de mejora y deficiencias detectadas por los escolares está la renovación del parque canino. Un proyecto que el alcalde ha informado que ya está prácticamente ultimado y a punto de sacarlo a licitación. Por lo que en breve se ejecutará la remodelación de este espacio. Asimismo, los pequeños han aprovechado para pedir al Consistorio la posibilidad de adaptar un “pipicán” en el Prado de la Vega.

En este sentido, los escolares de Carbajosa han dejado patente en el Consejo de Niños su preocupación por los animales y el problema de abandono, sobre todo con la llegada del verano y las vacaciones. Por ello, han planteado la celebración de un mercadillo con productos elaborados por ellos para recaudar fondos para distintas protectoras. Una iniciativa que ha sido bien recibida por los responsables municipales y que se llevará a cabo en la plaza durante las Fiestas del Señor, el 9 de junio por la tarde, de 18,00 a 20,00 horas.

Las campañas de concienciación ciudadana han sido otros de los puntos centrales del Consejo, ya que los alumnos de los tres centros educativos siguen detectando la necesidad de trabajar para sensibilizar a los ciudadanos de la necesidad de mantener limpio el municipio, en las que no falta la campaña de recogida de cacas de perros. La primera que realizarán será la campaña de no tirar chicles al suelo el próximo sábado 18 de marzo, que ya se aprobó en el anterior Consejo y que los niños ya han concretado con pancartas y carteles con los lemas ‘Si chicles tiráis, al mundo contamináis’ o ‘Si chicle quieres mascar, a la papelera has de tirar’. Los niños saldrán el sábado a la Plaza del Ayuntamiento de 12,00 a 14,00 horas.

Además, han propuesto diferentes campañas: una de ellas es sobre el consumo responsable del agua para los colegios y el municipio y han diseñado carteles para sensibilizar a todos los vecinos. Otra acción que desarrollarán tiene que ver con el reciclaje para tener limpios los patios y que los compañeros no tiren basura al suelo. Y la última presentada hoy, es una campaña contra el fuego. Ya han elaborado carteles informativos con el fin de prevenir los incendios que se producen en el municipio cada año con la llegada del verano.

Los niños han continuado su batería de mejoras sobre zonas del colegio, accesos, parques y de las zonas de juego y recreo.