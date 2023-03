Bienestar animal según ¿quién?

Estas eran las que venían para proteger a las mujeres. Han soltado a los violadores de la cárcel. Han cambiado el código penal para que agredir o violar a una mujer esté menos penado que antes. Han cambiado la ley para que una rata tenga más derechos que una mujer...

Y todavía siguen diciendo que menos mal que han llegado ellas. Esto significa que las ratas van a campar a sus anchas por todas partes ya que las empresas de desratización quedarán fuera de la ley.

La ley de bienestar animal que se aprueba este jueves en el Congreso no entrará en vigor inmediatamente, sino que se producirá seis meses después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, es decir, hacia septiembre. Excluidos los perros de caza, los perros pastores y las rehalas con la enmienda que dividió a PSOE y Podemos, la norma fija nuevas condiciones para los propietarios, creará un listado de especies permitidas.

Acota la eutanasia a casos muy específicos, obliga a esterilizar a los gatos y controla la cría de animales, entre otras cuestiones. Conjuntamente se prevé que se apruebe a lo largo de la jornada la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal.

Los animales deben mantenerse en unas condiciones de vida dignas-estoy de acuerdo- que serán estipuladas mediante un reglamento. Además, no se podrá dejar sin supervisión a los animales de compañía durante más de tres días consecutivos; y en el caso de los perros, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas.

La ley busca el sacrificio cero de las mascotas y solo se podrá practicar la eutanasia en condiciones muy concretas. El Ministerio de Derechos Sociales alega que así se evita el sacrificio de animales que no tengan espacio en instalaciones municipales o el de los gatos de las colonias felinas, aunque también afectará a otros muchos casos particulares

Con el bien que hacen a los seres humanos cuando el hogar queda vacio. Y con las pensiones es imposible sostener consultas y demás requisitos que nos piden. Olvidan el cariño que dan y les damos.¿ La gran terapia que aportan?¡Cómo evitan la soledad?. Y siguen:

La cría de perros solo podrá ser ejercida por aquellos que estén inscritos y certificados como criadores profesionales. En caso contrario, el dueño podría enfrentarse a sanciones de entre 500 y 10.000 euros. Según el texto, los dueños no inscritos como criadores tendrán que adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. Es decir, o la esterilización o el control del animal.

La esterilización que sí será obligatoria en todos los casos es la de los gatos antes de los seis meses, que además tendrán que ser identificados con microchip. Solo será posible evitar la esterilización si el dueño se inscribe como criador…………………………….

Me gustaría leer la ley entera pero veamos algunas partes:

1.- No se puede sacrificar un perro para que no sufra pero si una persona para que no sufra... ¿O deje de dar gasto a la SS? Digan la verdad.

2.- Una adolescente puede abortar, cambiar de sexo, pero no puede comprar tabaco ni alcohol, y sus padres tiene que hacer un cursillo para comprar un chucho. ¿Estamos locos...?

No se puede sacrificar a un perro o gato, si eres el dueño y enferma no se te ocurra llevarlo al veterinario porque puede costarte el tratamiento una fortuna para que el perro o tu gatito acabe muerto y habiendo soportado todo tipo de intervención. Y pruebas Que no deja de ser sacrificio para el animal. ¿De locos? Y van…

Si quiero tener un perro tengo que hacer un curso; pero un hijo lo puede tener cualquiera sin curso ni control. Demasiado poco nos pasa.

¡Grande el perroflautismo, con la connivencia de Sanchez, que los necesita para seguir pegado al sillón! .Y puestos a decir bobadas: ¿no son necesarios estudios para ostentar cargo público, y en cambio hace falta cursillos para tener un animal de compañía?

No caben más T O N T O S, en este gobierno, en el fondo tenemos lo que nos merecemos. Recuerden la frase atribuida a D. Amadeo de Saboya. “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

El origen verdadero proviene del conservadurismo añadido a la religión y al poder espiritual infalible del Papa una función fundamental: liderar la lucha contra la decadencia histórica a que se dirige la humanidad Es el creador de la célebre frase Pío VII “cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece”.