El portavoz de la Junta garantiza una aportación a la Fundación Serla desde la "eficacia y la austeridad"

Lamenta que el Gobierno "persiga con insistencia" a CyL mientras no requiere a Cataluña el cumplimiento de leyes

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado una aportación económica a la Fundación Serla desde la "eficacia y la austeridad" y, sobre el requerimiento del Gobierno, ha reiterado que los servicios jurídicos lo estudian en este momento pese a que "es difícil reponer lo que existe".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha insistido en el compromiso de la Junta de cumplir la Ley en lo que se refiere al servicio de relaciones laborales y se ha dirigido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para relatar que este servicio se "sigue prestando" en Castilla y León.

"Tenemos el compromiso de cumplir la Ley y garantizar el servicio aportaciones oportunas", ha señalado. No obstante, el portavoz ha asegurado que a los responsables de la Junta les llama la atención que un presidente autonómico como el de Cataluña, Pere Aragonès, manifieste que no va a cumplir la Ley que obliga a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano argumentando la existencia de un "pacto" con Gobierno central. Así, ha lamentado que hasta la fecha el Ejecutivo no haya requerido a Cataluña, lo que obliga a dar "cierta veracidad" a la existencia de dicho pacto.

"Desde aquí pedimos que aclare si eso es verdad, si él ha pactado con el presidente incumplimiento ley, no presentar un requerimiento y aclare cuál es el motivo que persigue con esa insistencia a Castilla y León", ha zanjado, tras lo que ha abogado en llegar a un acuerdo en torno al Serla en la Comunidad.