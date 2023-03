Jon: "Ni hace unas semanas éramos la hostia y ahora no todo es una mierda en el Salamanca"

"Es un toque de atención para lo que nos queda. No fue nuestro mejor partido", ha dicho sobre el 0-0 con el Numancia B

Jon Villanueva, portero del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar del momento de forma del conjunto charro.

Varias jornadas sin perder: "Hay que mantener la calma. Ni hace unas semanas éramos la hostia y ahora no todo es una mierda, pero nos hubiera gustado ganar el domingo pasado. No estuvimos precisos y hay que darle mérito al rival. Toca aprender de esto y debemos hacerle frente, es un toque de atención para lo que nos queda. No fue nuestro mejor partido".

Lo que hay que corregir: "Cuando te enfrentas a un sistema como el del Numancia B, que es fácil que te pueda pasar en el Helmántico, hay que saber que los movimientos deben ser continuos para crear ocasiones y debemos tener cuidado en las vigilancias".

Segundo puesto: "Cuanto más arriba quedemos, mejor para el playoff. Faltan seis jornadas y debemos hacer las cosas bien para coger una dinámica positiva. No hay que mirar tanto a la clasificación, por lo que debemos ir semana a semana para conseguir nuestra mejor versión".

Mirandés B: "Es una oportunidad para demostrarnos que el Salamanca mejorará y queremos los tres puntos. Puede ser un partido similar al último. Tiene gente joven que nos pondrá en aprietos, no miramos al Astorga".

Las porterías a cero: "Estoy contento por el día a día y disfruto muchísimo, me encanta ir al Helmántico y el vestuario es muy sano. El hecho de que el equipo vaya bien es positivo, aunque estoy contento porque voy feliz a entrenar y eso es lo que más valoro".

Afición: "Es fundamental para nosotros y la vamos a necesitar. Todos queremos el ansiado ascenso".