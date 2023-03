Pepón Nieto y María Adánez protagonizarán en el Liceo la obra ‘¡Ay, Carmela!’

El Teatro Liceo acogerá dos funciones de la obra ‘¡Ay, Carmela!’, dirigida por José Carlos Plaza, e interpretada por Pepón Nieto y María Adánez. La primera este viernes y la segunda el sábado, ambas a partir de las 21:00 horas. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Sinopsis

Esta obra, escrita por José Sanchis Sinisterra, cuenta la historia de Carmela y Paulino, una pareja de actores que cruzan por error la línea que separa a los dos bandos contrincantes de la Guerra civil española. De forma sorpresiva recalan en la villa de Belchite, plaza que el Ejército Nacional acaba de liberar y así ambos artistas se verán forzados a improvisar una velada teatral para celebrar la derrota del enemigo. Sin embargo, lo que comienza como un divertido homenaje a los vencedores, termina como una trágica comedia.

Tal como explica el director de la obra, José Carlos Plaza, “ahí está Carmela con su verdad, su vitalismo, su pasión y su valentía. Carmela: ejemplo de amor hacia la vida y hacia los demás, valores que está dentro del alma de las buenas personas. Carmela: reivindicación de la bondad tan denostada en estos días. Carmela es divertida, brillante y descarada. Pura raíz, pura sangre. No piensa mucho, convive con los que la rodean, siente y padece. Un ser sin cultura, sin sofisticaciones, sin prejuicios que es carne viva, sensible al dolor de los demás. Y Carmela se sacrifica porque no puede vivir en un mundo podrido”.