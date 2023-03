Carleton manda un aviso desde el Perfumerías Avenida para la Euroliga: "Podemos ganar a cualquiera"

Bridget Carleton, jugadora del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de los cuartos de final de la Euroliga contra el USK Praga, de su temporada, de Pepe Vázquez... y más.

Sensaciones: "Estoy emocionada y es mi primera vez en unos cuartos de final de la Euroliga. Será un reto ante un equipo muy bueno como es Praga, pero es una oportunidad de demostrar lo que somos".

USK Praga: "Tiene grandes jugadoras como Alyssa Thomas, Brionna Jones o Valeriane Vukosavljevic. Es un equipo que lleva un tiempo jugando junto y sabe lo que hacer en todo momento".

Opciones de pasar a una soñada Final Four: "Estoy emocionada y confiada de que podemos ganar a cualquiera".

Pepe Vázquez: "Su trabajo es increíble y para nosotras ha sido un desafío la llegada de un nuevo entrenador en mitad de la temporada. Le hemos dado la vuelta a todo con grandes victorias, especialmente en casa. Es un buen coach. Creemos el uno en el otro y nos ha dado confianza".

Una de las mejores triplistas de Europa: "El primer día que llegué me dijeron que tenía que tirar cuando estuviese liberada y eso es lo que hago. Me gusta tirar de tres y los entrenadores me han dado confianza para ello".

Afición: "Espero que todos nos apoyen y nos den su energía en casa. Es muy divertido jugar así y ojalá podamos ganar".