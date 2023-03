El miembro de la RAE, Antonio Muñoz Molina, visita Salamanca: "No voy a consentir que nadie me calle"

El escritor y miembro de la Real Academia Española, Antonio Muñoz Molina, ha visitado la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca para ofrecer una conferencia bajo el titulo 'La invención y el azar'.

En ese sentido y siguiendo el argumento de la jornada, el experto en lengua ha explicado ante los medios de comunicación que "hay muchas coacciones sobre la libertad de expresión a la creación, y de una manera relativa, en una sociedad democrática avanzada esas censuras son limitadas", ha explicado. Por ello, ha añadido que esa censura "la sufren quienes están en Rusia o en China" y que "nosotros no nos podemos quejar".

"La libertad de expresión el único peligro que corre es la coacción de las redes sociales", ha señalado,. "He vivido en una dictadura y ahora en una democracia, yo no voy a consentir que nadie me calle".

LA TILDE EN LA PALABRA 'SÓLO', ¿SÍ O NO?

Sobre la polémica que ha suscitado en los últimos días la tilde en la palabra 'sólo', el experto también se ha pronunciado. "Creo que todos somos muy conservadores con respecto a la ortografía, el reflejo que tenemos todos ante un cambio es espantarnos. En este caso, no creo que sea tan escandaloso, se puso esa norma y a mí al principio me chocó pero luego me acostumbré a ella y no le veo ningún problema", ha explicado.

"Se ha exagerado mucho con una división entre académicos que supuestamente son creadores y otros que no son creadores. Yo esas divisiones no me las creo porque todos somos creadores de la lengua", ha señalado contundente. Con la nueva norma conocida hace unos días, "se ha permitido que si el que escribe cree que hay peligro de ambigüedad puede usarla, a mí eso me parece inncesario", ha concluído.