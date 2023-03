Lista completa de los ganadores de los Oscar 2023:

'Todo a la vez en todas partes', la locura multiversal de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se ha erigido como la gran triunfadora en la 95ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, al hacerse con siete de las once estatuillas a las que estaba nominada, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Dirección.

Lo hizo en una gala presentada por Jimmy Kimmel que no pasará a la historia precisamente por divertida ni por amena, y en la que Brendan Fraser ('La ballena') se llevó el premio al Mejor Actor, y en la que algunas de las grandes favoritas como 'Almas en pena de Inisherin' (9 nominaciones), 'Elvis' (8 nominaciones) o 'Los Fabelman' (7 nominaciones) de Steven Spielberg fueron las grandes derrotadas y se fueron de vacío.

"Dicen que estas cosas sólo pueden pasan en las películas y no puedo creer que me esté sucediendo a mí. Este es el verdadero sueño americano (...) y a todos los que estáis ahí: ¡Seguid soñando!", proclamó Ke Huy Quan al recoger el Oscar a Mejor Actor de Reparto, la primera de las siete estatuillas que coronarían a 'Todo a la vez en todas partes' como ganadora absoluta de la noche.

Un discurso en el que, al igual que su compañera Jamie Lee Curtis -premiada como Mejor Actriz de Reparto- dedicó el premio a su familia. "Papá, mamá... acabo de ganar un Oscar", afirmó emocionada la veterana intérprete después de recordar que sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, que estuvieron nominados también al galardón y no lograron.

También recordó a su madre y a todas las madres del mundo, a las que definió como "auténticas superheroínas", Michelle Yeoh, que se alzó con el Oscar a la Mejor Actriz Protagonista y se convirtió así en la primera intérprete asiática en conseguir el galardón: "Este premio va para todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viendo ahora la televisión. Esta es la prueba de que se puede soñar a lo grande y de que los sueños se hace realidad. Y, chicas, no dejéis nunca que nadie os diga que se os ha pasado el arroz", exclamó la protagonista de 'Todo a la vez en todas partes' que, además de los tres premios interpretativos, se llevó los Oscar a Mejor Guión Original, Mejor Montaje, Mejor Dirección y Mejor Película.

La otra triunfadora de la sobria gala fue 'Sin novedad en el frente', la película alemana dirigida por Edward Berger, que era una de las favoritas con nueve candidaturas y finalmente se llevó cuatro premios: Mejor Fotografía (James Friend), Mejor Diseño de Producción (Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper), Mejor Banda Sonora (Volker Bertelmann) y Mejor Película Internacional.

Otro de los vencedores de la noche fue Guillermo del Toro que con 'Pinocho', la versión en stop-motion del clásico de Carlo Collodi, que se alzó con el premio a la Mejor Película de Animación tras lograr previamente el BAFTA británico, el premio en los Critics Choice o el Globo de Oro a mejor película de animación. Además, el filme logró cinco premios Annie, los denominados Oscar del mundo de la animación.

Otros ganadores en la gala que se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles fueron Sarah Polley, que se llevó el Oscar al Mejor Guión Adaptado por el libreto de 'Ellas hablan'; Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor que dieron a 'Top Gun: Maverick' su único Oscar al Mejor Sonido, y Ruth E. Carter, que fue reconocida con el premio al Mejor Diseño de Vestuario por 'Black Panther: Wakanda Forever'.

El premio al Mejor Documental fue para 'Navalny', filme dirigido por Daniel Roher centrado en el líder de la oposición al presidente ruso Vladimir Putin. Además, el Oscar a la Mejor Canción Original fue para para 'Naatu Naatu', tema de la película 'RRR', compuesta por M.M. Keeravaani y Chandrabose.

Lista completa de los ganadores de los Oscar 2023:

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA Todo a la vez en todas partes

OSCAR A MEJOR ACTOR Brendan Fraser (La Ballena)

OSCAR A MEJOR ACTRIZ Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR AL MEJOR ACTOR DE REPARTO Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL Sin novedad en el frente (Alemania)

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN Pinocho, de Guillermo del Toro

OSCAR AL MEJOR CORTO An Irish Goodbye

OSCAR AL MEJOR DOCUMENTAL Navalny

OSCAR A LA MEJOR CANCIÓN ORIGINAL Naatu Naatu (RRR) - Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose

OSCAR AL MEJOR GUION ORIGINAL Todo a la vez en todas partes

OSCAR AL MEJOR GUION ADAPTADO Ellas hablan

OSCAR AL MEJOR SONIDO Top Gun: Maverick

OSCAR A LA MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL Sin novedad en el frente

OSCAR AL MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO Black Panther: Wakanda Forever

OSCAR A LOS MEJORES EFECTOS ESPECIALES Avatar: el sentido del agua

OSCAR A LA MEJOR FOTOGRAFÍA Sin novedad en el frente

OSCAR AL MEJOR MONTAJE Todo a la vez en todas partes

OSCAR AL MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA La Ballena

Ana de Armas se queda sin la estatuilla

Su papel en 'Blonde' fue de lo más criticado en redes sociales, pero lo cierto es que como mínimo tuviera un reconocimiento. Y así ha sido. Ana de Armas estaba nominada al Premio Oscar a 'Mejor actriz' por su brutal interpretación de Marilyn Monroe.

Una nominación en la que competía por el premio junto con Andrea Riseborough ('To leslie'), Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes'), Michelle Williams ('Los Fabelman') y Cate Blanchett ('TÁR')... Finalmente ha sido la protagonista de 'Los Fabelman' quien se ha llevado la estatuilla, pero debemos decir que el debut como nominada de Ana de Armas ha sido espectacular.

'Blonde' fue película que se vio envuelta enseguida por las escenas de sexo que se recogían en ella, en concreto tres: los abusos sexuales que sufrió de Daryl F. Zanuck, el aborto forzado y la práctica de sexo oral a John F. Kennedy. Ana de Armas se metió de lleno en el papel de la icónica Marilyn durante el rodaje y, tras su emisión, aseguró que todas esas escenas se llevaron a cabo con control y con conciencia de lo que se quería transmitir... sin embargo, se anticipó a lo que más tarde ocurrió: "Se lo que se va a volver viral y es repugnante".

El pasado mes de septiembre, la actriz presentaba en el Festival de Cine de San Sebastián esta película y lamentaba no tener ofertas del cine español, pero confesaba que "todavía tengo esperanzas de trabajar otra vez en España" ya que "esto no pasa porque no quiera, sino porque no he recibido ninguna oportunidad y a mí me encantaría trabajar aquí".

Otra de las polémicas que surgió alrededor de 'Blonde' fue por el acento que tenía Ana de Armas, algo que ella misma quiso quitar importancia asegurando que "quien quiera oír el acento, lo oirá y quien no quiera, no". "Lo más decepcionante es que muchas de las críticas venían de personas que ni siquiera habían visto la película" sentenciaba.

Ana de Armas ha demostrado, no solo por esta nominación, la gran profesionalidad que tiene ante las cámaras y lo que ansiaba llegar a ser la actriz en la que se ha convertido. Aquí en España la conocimos en 'El Internado' y desde entonces no ha dejado de trabajar duro para lograr todo aquello que se proponga... en este caso, llegar a ser la actriz que siempre soñó desde pequeña