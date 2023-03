Amarga realidad

"El que no se siente perdido, se pierde inexorablemente; es decir, no se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad" (José Ortega Y Gasset)

Algunos días, casi todos, las noticias informan de hechos que apuntalan la sensación de aparejo mecanizado, trebejo del mercado, que muchas personas asumen. Otros días, no pocos, los sucesos recuerdan que otras personas ni siquiera tienen espejos que las miren, ni ojos, sólo hambre y olor salado a patera en el mejor de los casos. Esas personas, utensilios sin uso, asoman por el espejo y transforman depresiones en consuelos urgentes, cambian la pregunta maldita «¿qué eres?» por la ajena «¿qué son?».

El trabajo, el paro, la escuela, el hospital, la infancia o la vejez, las transitadas calles y plazas del laberinto social, han dejado de ser espacios de seguridad y ánimo al pasar a dominios privados. Como el amo ordena rociar la alcuza sobre los engranajes desgastados, el FMI “recomienda” reducir salarios y precarizar empleos. El gobierno, capataz y lacayo, aplicará esas medidas para mejorar la economía empresarial y financiera a costa de la del pueblo llano.

La comisión europea y el Banco Central Europeo piden a los gobiernos que, “vigile las medidas nacionales y regionales para limitar los gastos excesivos, también les conmina a tener vigilada observancia sobre los desahucios porque ponen en riesgo la estabilidad de los bancos”, sin que dejemos de preguntarnos. ¿Qué es un desahuciado? Una herramienta desechada. ¿Un hogar? Un borrón en la cuenta de resultados. ¿Una persona? “carne humana”. Todo esto bajo el contraste de los emolumentos, que estos “paladines” disfrutan. Christine Lagarde (352.859 €), y en esos números son en los que se mueven los distintos mandatarios de la Unión Europea, y otros más cercanos, son ejemplos de sadismo bien remunerado, caníbales mercantiles.

Lo que es incuestionable, y va siendo hora de que quienes se sientan moralmente incómodos ante la tozuda realidad empiecen a dudar, es que la política institucional es un circo, un espectáculo vacío de contenido para entretener al personal a través de la televisión.

Los gobiernos nunca están al servicio de quienes más lo necesitan. «Los españoles, primero, que ya bastantes problemas tenemos». Vale, aceptemos nacionalismo casposo como eufemismo de racismo. La realidad sigue siendo igual de tozuda, porque, aunque no existiera un solo extranjero (pobre) que se aventurara a que lo recibiéramos con los brazos abiertos, nuestro amantísimo gobierno (del color que sea) no movería un dedo por detener, por ejemplo, los desahucios ni por facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden pagarla. Es, y será por años, hasta que digamos basta, la principal lacra social, que afecta sólo (con tilde) a quienes no tienen nada que los haga interesantes para el sistema.

¡No os llaméis más políticos dejad de una vez de hacer malabarismos con vuestro cinismo sin límites! Seguramente habrá una solución a los náufragos, cuando «Europa» considere más perjudicial a nivel de imagen mantener un barco cargado de personas desesperadas pululando por el Mediterráneo mientras recibe la ayuda humanitaria de celebridades, que asumir su desembarco de acuerdo a las convenciones pro derechos humanos que los estados se saltan sistemáticamente.

Pero es una gota en el océano, porque habrá más casos iguales, y cientos de muertes que nos pasarán desapercibidas. Si ahora les prestamos atención es porque Proactiva Open Arms es muy hábil con su estrategia de comunicación. Han conseguido llamar la atención de mucha gente popular, carismática y prestigiosa, y eso los vuelve incómodos, pues utilizan las armas de la sociedad de la imagen y la comunicación instantánea y efímera para denunciar una situación vergonzosa, incompatible con cualquier sociedad que se considere mínimamente democrática, pongámosle los peros que se quiera.

Y acabo la “vomitera” «con el encarecimiento pornográfico de los alquileres, y, ¿Quiénes son las 4000 personas suicidadas en 2022 en España? ¿Qué son? Muchas de ellas, herramientas averiadas, chips cortocircuitados, vidas abortadas, daños colaterales que no sacian el mercado… Lo cierto es: que no hay muchas razones para el optimismo… creo yo… Que estamos ante la cruda y amarga realidad -

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías