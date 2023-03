Aunque no me gusta entrar en estas polémicas, voy a poner mi pica en Flandes con esto del solo. Y perdón, sigo parafraseando a Tip y Coll porque no cumplo lo que prometí; pero bueno, creo que sí, seguro que la próxima semana hablaremos del gobierno, de algún gobierno.

Lo primero que pensé en este nuevo capítulo de la polémica sobre la tilde en solo fue: qué buen comíuniti mánayer (jejeje, es broma, es broma) tiene la RAE: no ha cambiado nada y ha vuelto a ser trendintópic… Ya, ya lo dejo.

Porque, la verdad, lo de solo usar tilde en caso de ambigüedad, bien ejemplificada la misma, ya estaba hace años, cuando empezó el desmadre… o recomenzó, en el Panhispánico de Dudas, o en la Gramática –no recuerdo bien, disculpen que no lo confirme, estoy escribiendo en domingo–.

Por otro lado, no sé de nadie castigado por no seguir las reglas del mentado DPD, de la mentada Gramática, ni de la Ortografía, pa´acabar pronto; noesperan, ya los veo venir: en el ámbito académico no cuenta… Y en el otro, en el de la plena libertad como usuarios del idioma de todos, a mí, como hablante y filólogo, el razonamiento me parecía plausible… y discutible, como todo razonamiento; eso sí, no creo que lo buscáramos muchos para leerlo a fondo en los libros mencionados, pero no lo puedo asegurar.

¿Me ha quedado enredada la frase, verdad? Pero así se va, ya les digo, es domingo y ya hace hambre.

Solo me dio tiempo a ojear algún diario mexicano y El País; también a hojerarlos ,aunque fuera en PDF, el viernes pasado, pero alcancé a leer algo que supuso una epifanía: un editorial del diario español –sería bueno tener la estadística de cuánta gente que se rasga las vestiduras con el “tilde sí tilde no” dice “la” editorial– que, además de tener un tonito condescendiente, jugaba a poner una frase como ejemplo para tomar una u otra decisión; la frase de marras es: “Javier está solo contra el mundo”.

Epifanía, ya les digo, ¿por qué? Pues porque, a mi por supuesto discutible entender –toma frase complicada– la oración hace buena la decisión de no poner tilde porque, precisamente, el valor mayor de la misma –de la frase, no de la tilde, que todo hay que explicarlo– es el literario, el poético… Y ese, ¿de dónde proviene?... Pues creo yo que de la tan criticada y poco valorada ambigüedad: si la resolvemos, es una frase más; si la dejamos ambigua, es una frase que, en una novela como Los miserables –esa ya está escrita, pero en una que retome el tema– podría decirla tanto Javert, el policía, como Cosette, para explicar su amor: incluso podría decirla un médico, un psiquiatra, si lo hubiere… y siempre tendría sentido: el que quisiera interpretar el lector, que probablemente no siempre –vaya, ya me repetí– va a coincidir con el escritor.

Pues eso, que yo sí me llamo, también, Javier... Y como él, creo que estoy solo contra el mundo...

¡Qué exagerado!

