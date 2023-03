Ponz: "Lo sorprendente es que el partido no se haya solucionado antes para Unionistas"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación después de haber ganado al San Fernando.

Valoración: "Hemos estado bastante mal durante un rato y con distancia entre líneas. Me ha sorprendido el inicio y nos quedamos a merced del San Fernando, pero no hemos encajado. He sacado a futbolistas para cambiar el partido y luego todo ha cambiado. Con 10 minutos de decisión hemos avanzado. Juampa ha metido un gol fantástico. Lo sorprendente es que el partido no se haya solucionado antes. No me ha sorprendido reponernos".