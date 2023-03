Jehu: "Este equipo tiene que saber ganar jugando bien o mal. No sé que me preguntarían ustedes si yo me encierro atrás..."

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales al término del partido con el Numancia B.

Valoración: "Es difícil jugar contra equipos así y es complicado. En otros partidos hemos tenido la suerte de ponernos por delante, pero hoy no se puede. Sabíamos que vendrían con gente joven a correr a los espacios".

Planteamiento: "Sabíamos esto y no estuvimos finos con el balón, por lo que no pudimos ganar. Debíamos llevar el balón a las bandas para generar superioridades, aunque es algo que no se dio".

Malas sensaciones: "Este equipo tiene que saber ganar jugando bien o mal. La ambición es el ascenso y en casa siempre queremos la victoria".

Jugadores: "No nos generaron con balón, siempre es más fácil destruir que crear. Llevar el peso del partido sí que cuesta. Si me pongo atrás... hay que saber romper estructuras. Nos vamos con un 0 atrás y hay detalles que mejorar. No sé que me preguntarían ustedes si yo me encierro atrás...".