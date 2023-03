Béjar iluminará sus cielos con las estrellas del Blues

Las noches del 14 y 15 de julio en Béjar, las estrellas del blues brillarán con intensidad en el Festival Internacional del género que albergará la Plaza de Toros más antigua de España, “la ancianita”. La organización ha desvelado el cartel de la edición del 2023, con las primeras espadas del blues en directo.

La estrella del blues Tommy Castro & The Painkillers, Ten Years After - Band, la legendaria formación británica de blues rock, el cantante y guitarrista estadounidense de soul blues Johnny Rawls, la inigualable voz de Gisele Jackson, la mítica Vargas Blues Band acompañada por John Byron Jagger, el poderío escénico de Tia Carroll, la multipremiada saxofonista americana Vanessa Collier y The Cinelli Brothers, la banda británica que está poniendo patas arriba el blues más actual, conforman el cartel del Blues Béjar Festival 2023, cuya programación principal se celebrará en la Plaza de Toros de El Castañar el 14 y 15 de julio.

El guitarrista californiano Tommy Castro es uno de los bluesman más galardonados de los últimos años. La carretera siempre ha sido el hogar de Castro, ha ofrecido miles de conciertos por todo el mundo y se ha convertido en uno de los artistas más respetados, queridos y admirados del género. El famoso guitarrista Joe Bonamassa dice: “Tommy siempre ha sido el primero entre los guitarristas de blues. Siempre da un gran espectáculo.”

Los míticos Ten Years After obtuvieron el éxito masivo tras su actuación en el afamado Festival de Woodstock del 69. Aunque durante su larga trayectoria han coqueteado con varios estilos, su fuerte siempre ha sido el rock blues, estilo del que son un referente absoluto. Un año después de la muerte en 2013 de Alvin Lee, su legendario guitarrista, la banda británica decidió continuar su carrera con los miembros fundadores Chick Churchill y el Ric Lee, e incorporando a Colin Hodgkinson (bajo) y a Marcus Bonfanti (guitarra y voz). Desde entonces, no han dejado de girar y llevar el blues rock a la excelencia con sus impecables directos.

Johnny Rawls es uno de los supervivientes de aquellos años en los que el soul blues estaba en todo su esplendor. Cantante, guitarrista, arreglista, compositor y productor discográfico, el estadounidense fue influenciado por el soul profundo y la música gospel de la década de 1960, aunque él otorga un toque moderno a su estilo. Rawls ha lanzado más de veinte álbumes, ha sido nominado infinidad de veces en los Blues Music Awards, premio que ganó en 2019 en la categoría "Mejor Álbum de Soul Blues del Año" por "I'm Still Around". Es uno de sus máximos y mejores de la envolvente y melodioso soul blues de Memphis.

Tia Carroll es soul, blues, poder y pasión. Ella canta al corazón desde el corazón. Tia ha cosechado numerosos éxitos en festivales, clubes y teatros. Inspirada por leyendas de la música como Koko Taylor, Tina Turner y Aretha Franklin, es una de las grandes voces femeninas del circuito musical.

La cantante Gisele Jackson es una de las voces más relevantes de la música afoamericana, una artista que inició su carrera en el ámbito del soul clásico y saltó a la palestra cuando Ray Charles la incorporó a su banda. Donna Summer y James Brown también contaron con su voz. Nacida en Baltimore, Giselle Jackson ha hecho giras por Asia, América, Europa y África, y ha cantado en los clubes más importantes de EEUU. Incluso, ha actuado en ceremonias de Hollywood y en actos como la toma de posesión del presidente Bill Clinton. La revista Billboard la tildó de «diva» a raíz de la grabación del clásico «Love Commandments», con el que alcanzó las listas de éxitos.

Javier Vargas ya es un clásico de la escena del blues. Con su Vargas Blues Band lleva más de 30 años llevando su música a cada rincón del planeta. Sobre el escenario de Béjar estará acompañado John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger, que añade un tinte de R&B británico que nos hará disfrutar aún más de uno de los mejores guitarristas del Power Blues.

La multipremiada saxofonista Vanessa Collier es una de las grandes revelaciones del blues norteamericano. Collier integra funk, soul, rock y blues en actuaciones intensas y poderosas, donde se descubre también como una excelente cantante. Cuando el gran Buddy Guy la vio actuar por primera vez dijo: "había una jovencita que se subió a tocar conmigo al escenario, no recuerdo dónde, sólo recuerdo que ella estaba tocando y estaba siendo increíble"

La crítica especializada adora a The Cinelli Brothers desde su sobresaliente álbum de debut en 2018, Babe Please Set You Alarm. Los británicos están liderados por los hermanos Marco Cinelli, guitarrista y una de las mejores voces actuales del soul europeo, y el baterista Alessandro Cinelli. La revista Music Republic nominó a Marco Cinelli como Mejor Guitarrista de 2018 y The Cinelli Brothers se han convertido gracias a sus abrasadores directos en abanderados de una nueva generación de excelentes músicos que comparten un profundo amor por el blues, el soul y el rhythm and blues.