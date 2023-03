Siempre hay alguien oponiéndose al progreso.

Desde hace más de un siglo se celebra el ahora Día Internacional de la Mujer. Esta vez ¿solemnizado? en España por juzgados al borde del colapso, pero sorprendentemente ágiles para rebajar penas en dos meses de vigencia de la nueva ley de Garantía integral de la libertad sexual. Pero quiero subrayar, hace unos meses lo vimos por una acción municipal en Valladolid, la preocupación de medios de comunicación por los riesgos de esa mitad larga de la población al moverse por el espacio urbano. La sensación de miedo, en especial nocturna, cuestionando su plena libertad en igualdad. ¿Trabaja este tema el Consistorio salmantino, más allá de las nocturnas paradas a demanda?

Existe un proyecto denominado PACO "Pedalea y Anda al COlegio": análisis retrospectivo del desplazamiento activo al centro educativo en España e implementación de intervenciones que fomenten el desplazamiento activo en jóvenes españoles. Premiado en 2020 por el Ministerio de Consumo.

Pero otra cosa, también tratada, me ha llamado la atención. Hace 15 días veíamos el sorprendente negacionismo asociado a la “Ciudad de los 15 minutos”. Una apuesta más recuperadora del espacio urbano de proximidad y no la gabela de largos viajes obligatorios para todo. Ya sabemos que los opositores al progreso, cada vez más, también quieren destruir los coches (impedir la libertad de tomar cañas motorizados tras emigrar a la madrileña ciudad del atasco). Ventaja no apreciada por familias toledanas al pretender que los más jóvenes acudan a centros escolares andando o en bici.

Estampa muy habitual en la Avenida de la Paz en la entrada-salida del colegio.

El problema surgió este curso cuando buena parte del alumnado del único colegio público del casco histórico de Toledo quedó fuera del Instituto de la misma zona. Vivir ahí no les garantizaba acudir al más cercano en el propio centro histórico, un tanto excéntrico pero el resto quedan demasiado lejos. Tras las quejas, la Junta de Castilla-La Mancha los escolarizó allí y se comprometió a modificar la normativa para evitar repetir el problema. Por supuesto lo olvidaron, y las familias han de recurrir el actual nuevo decreto con los mismos criterios de admisión.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo de 2021.

¿Se acuerdan del distrito único garantista del supuesto derecho a la libre elección de centro?. Garantizar la calidad de la educación como servicio público en universal igualdad no parece ser lo esencial. Esto suele llenar de coches los entornos escolares, y permite a quien reside incluso fuera del término municipal lograr plaza por encima de la vecindad al centro. La Consejera de Educación se excusa con la falta de competencia del Gobierno regional en movilidad urbana, al responder a la Asociación de Madres y Padres del colegio. Quizás olvida las habituales de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas. Recordadas por algún juez, por cierto, en el caso de la Calidad del Aire. ¿Qué tendrá que ver esta en concreto con el transporte privado?

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo de 2021. Abajo el colegio del problema.

El competente en movilidad urbana, el Ayuntamiento de Toledo, al actualizar en 2021 su Plan de Movilidad dedica espacio a la movilidad escolar. En la página 240 del Diagnostico dice “El mayor nivel de dotación de proximidad de estos centros hace que algo más de la mitad de los usuarios acudan a los mismos a pie, frente a un 31,5% que utiliza el automóvil privado. En este caso un 3,6% hace uso del transporte público o escolar. Cuando el centro se ubica en el propio barrio aumenta considerablemente el desplazamiento a pie (63,1%) y aumenta el uso de transporte público (14,3%) o escolar”. Saber permite afrontar los problemas con racionalidad y sentido común.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo de 2021.

Este parece un caso para ponerse de acuerdo dos administraciones complementarias (jerárquicamente superior la autonómica), y garantizar la sostenibilidad ambiental. En Salamanca es habitual ver gran cantidad de coches mal aparcados en las entradas y salidas de los centros educativos, con una permisividad total de la autoridad competente. Pero la libertad está en privar a infancia y adolescencia (y la mujer) del libre uso de la calle con seguridad, purgados en gran parte del casco urbano. Nada preocupante al negacionismo, y tampoco mucho a las autoridades. ¿Veremos alguna vez los prometidos Caminos Escolares? ¿Se sentará la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento para cosas como estas, o el transporte metropolitano?

Transformación de la "Rue Presentation" en el Distrito 11 de París. A la izquierda un centro escolar.