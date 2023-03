¿Sabías que en Salamanca hay más de 6.000 trabajadores con contrato que proceden de otros países?

"Contraponer los dos modelos en política migratoria, el de PP y Vox en la Junta con el del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, explicar las aportaciones que las personas inmigrantes pueden realizar a una provincia como Salamanca, tan necesitada de población, sobre todo joven, y la contribución a la reactivación no solo social sino económica de las familias inmigrantes", son tres de las cuestiones abordadas en la charla-coloquio organizada por el PSOE de Salamanca con el secretario federal de la ejecutiva socialista en políticas migratorias y refugiados, Luc André Diouf, como principal ponente y donde se compartieron interesantes reflexiones con todos los asistentes.

En este contexto, el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, también presente en el acto junto a la secretaria ejecutiva de Igualdad Irene Fernández, indicó que en Salamanca hay más de 6.000 personas con un contrato de trabajo procedentes de otros países, “personas que son una fuente que aporta importantes beneficios a la provincia tanto desde el punto de vista económico como social”.

Políticas inclusivas

En este sentido, manifestó que el Gobierno de España “está poniendo en marcha unas políticas inclusivas enfocadas a la creación de una sociedad inclusiva también en materia de inmigración” frente a la posición “antiinmigratoria” que está aplicando la Junta de Castilla y León, “y mucho más con la entrada de Vox en el gobierno autonómico”.

Un tema en el que ha incidió el secretario federal socialista en esta materia, quien explicó que el PSOE "entiende las migraciones desde la ciudadanía, a diferencia de las políticas migratorias de PP y Vox, o lo que es lo mismo, los socialistas apostamos por la participación ciudadana de los inmigrantes en cualquier punto de España y, en este caso, en Salamanca”.

El Gobierno de España tiende no solo a trabajar con la población inmigrante dentro de nuestro territorio sino también con la otra vertiente como es la cooperación al desarrollo, ha insistido Luc André Diouf.

"La parte más débil en esta cuestión son los niños y adolescentes no acompañados", ha puesto como ejemplo el responsable socialista en esta materia, a los que en el pasado “ni siquiera se les documentaba” pero que ahora, con las reformas emprendidas en los artículos 196, 197, 198 del Reglamento de Extranjería, añadió, “ se pretende que cualquier menor no tutelado, no quede a merced de las mafias o caiga en las redes de la prostitución y las drogas cuando salgan de los centros, y cuando salgan lo hagan con su permiso de residencia y una oferta de empleo”.

España es el segundo país del mundo en cuanto a envejecimiento de la población después de Japón, cada vez nacen menos niños y una gran parte del territorio se está despoblando. Para mantener los niveles de bienestar, es necesario mano de obra, y esa mano de obra se puede encontrar en una regulación y ordenación de la inmigración, ha apelado para concluir, “la mano de obra, los niños, y el rejuvenecimiento de los habitantes puede venir con familias inmigrantes” y en eso es en lo que está trabajando el Gobierno socialista, “tanto dentro de nuestras fronteras como con los países de origen y de tránsito” ha finalizado.