La Ruta de los Molinos, 15 km en un enclave natural único a 30 minutos de Salamanca

Una opción perfecta para un día familiar. La Ruta de los Molinos coge cada vez más fuerza entre los amantes del senderismo. Esta ruta circular que parte desde el centro del municipio de Santiz lleva a través de 15 km a disfrutar de los múltiples molinos o aerogeneradores que dan nombre a nuestra ruta, por caminos anchos y regulares.

El punto de partida es la salida del pueblo en dirección Zamora (carretera ZA-P-2219), y a partir de ahí, la ruta acoge diferentes elementos para conocer un poco mejor este rincón de la provincia salmantina: pequeños huertos o viñas en las proximidades de esta localidad, encinares

con abundante pasto para el ganado vacuno que los aprovecha, robledales desarrollados en monte bajo con sus típicas agallas, alcornocales descorchados para su aprovechamiento y pinares de pino negral actualmente en resinación.

Tras recorrer 500 metros hay que desviarse hacia la derecha cogiendo el camino que llevará directamente al primer punto de interés de la ruta… el ‘Alcornoque Gordo de La Calahorra’… que con sus más de 500 años, una circunferencia de 6,80 metros, y una altura total de 11 metros es uno de los ejemplares que por su tamaño, edad y estado merece la pena conocer.

Después de esta parada obligada hay que seguir caminando entre encinas y alcornoques hasta llegar al punto de mayor altitud de la ruta coincidente con el límite en la provincia de Zamora (municipio de Peñausende). En este punto hay que seguir la ruta hacia la derecha donde la presencia de pinos negrales resinados nos muestra uno de los principales aprovechamientos forestales que en los últimos años ha resurgido con fuerza… la miera y sus derivados.

También, llegados a esta zona más alta, se puede optar por dirigir el camino a uno de los puntos de interés de la ruta girando hacia la izquierda en dirección al ‘Teso Santo’ donde al final de esta pista hay diferentes antenas de televisión y telefonía, así como un punto geodésico. Este punto, indica una posición geográfica exacta. Hay muchos distribuidos por toda la geografía nacional (más de 10.000) conformando una verdadera red de triangulación con otros vértices o puntos geodésicos. Sirven para que el Instituto Geográfico nacional calcule altitudes, distancias, realice mapas, etc. Como anécdota comentar que están protegidos, desde 1975, por la Ley sobre Señales Geodésicas y Geofísicas.

Un vez llegamos a la pista desde el ‘Teso Santo’ continuaremos la ruta de Los Molinos caminando por el “Camino de los Contrabandistas” durante aproximadamente 3 kilómetros hasta girar a la derecha; durante estos kilómetros el caminante disfrutará de la disparidad de paisaje entre el pinar de pino negral o resinero perteneciente a la provincia de Zamora (Peñausende) y el alcornocal de Santiz a uno y otro lado del camino, respectivamente. Un punto curioso que no se puede dejar de comentar de esta parte de la ruta es el ‘mojón’ que indica el límite no sólo de la provincia sino también de los tres términos municipales que coinciden en él: Santiz (Salamanca), Mayalde (Zamora) y Peñausende (Zamora)

Al seguir caminando hay que fijarse en la señalización hasta alcanzar los primeros aerogeneradores o molinos que dan nombre a esta ruta y que en días en los que estén en movimiento os recomendamos poneros debajo para que podáis apreciar la grandiosidad de esta obra de ingeniería… simplemente genial. Paso a paso se notará cómo el alcornocal da paso a un robledal de roble rebollo o melojo, caracterizado por tratarse de un monte bajo apreciado por sus leñas, hasta alcanzar otro de los puntos de interés de la ruta el ‘Refugio de Cazadores’… un lugar ideal para, si hay suerte, ver el ganado vacuno que pasta estas tierras y descansar un rato en el interior de este refugio que tiene todo lo necesario para hacer un alto en el camino y coger fuerzas para el tramo final de la ruta.

Después, hay que continuar por la pista siguiendo las diferentes señales de dirección que vamos encontrando hasta llegar al límite con Palacios del Arzobispo, en concreto, al ‘Mirador de Valdecarros’ donde en días despejados se puede disfrutar de unas vistas increíbles de prácticamente toda la provincia de Salamanca, desde la Peña de Francia hasta la Sierra de Béjar. Desde aquí también podemos apreciar la reforestación de alcornoque que rodea la subestación eléctrica hacia la que nos dirigimos tras bajar una fuerte rampa con más de un 25% de pendiente.

A partir de ahí, se deja atrás la subestación eléctrica atrás para enfilar el camino que lleva de nuevo al pueblo y donde se presenciarán los típicos huertos y viñas que hay en multitud de pueblos castellanos recordando la economía de subsistencia que se practicaba hasta no hace muchos años.

Algunas obligaciones a tener en cuenta

Para realizar correctamente la ruta a continuación enumeramos una serie de obligaciones que es conveniente tener en cuenta: hay que seguir las indicaciones y señalética de las rutas y no abandonar los senderos o caminos establecidos. Conservar y respetar lo que se encuentre al realizar la ruta, respetando cercados, vallas o delimitaciones, no hay que olvidar que hay espacios que son de carácter privado. Igualmente, si la ruta pasa por zonas con verjas y puertas no olvidar dejarlas cerradas. Utilizar papeleras si las hay o no tirar la basura. Si se van a realizar acampadas, hay que hacerlo en los lugares establecidos para ello. Siempre lo más importante es respetar lo que esté señalizado o indicado.