Jehu, de Pablo Cortés y su vuelta al Helmántico: "Me dará gusto que regrese"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha hablado de su antiguo entrenador en la previa del importante choque con el filial del Numancia.

Mejor racha: "La semana ha ido bien y podemos lograr la mejor racha, pero vamos partido a partido. Este equipo tiene que ganar. No será una victoria fácil y un rival en descenso es complicado. Estoy tratando de intentar convencer a los jugadores de que son los mejores del grupo, los nombres y su calidad lo dicen. Luego ya hay cosas tácticas, pero principalmente es eso. Es difícil encontrar información de los rivales y debemos ir preguntando. Lo hacemos en grupo de trabajo y todos vamos aportando. Se viaja cuando hay oportunidades. A veces va Hugo, Memo, Rafa o yo...".

Bajas: "Espero que llegue Benito, pero lo de Álvarito es más complicado. Souley está suspendido".

Diego Benito: "Tenemos mucho con lo que jugar con Javi, David, Peli, Mati... ¿Navas? Sí, podría jugar por dentro si le toca, igual que otros".

Poveda: "Creo que ellos trabajan muy bien y Poveda lo lleva haciendo bien, no es cosa del gol".

Cortés: "Me dará gusto que regrese y como entrenador siempre tienes ideas de ver el juego, aunque estás condicionado por la tabla".

Numancia B: "Es gente rápida, joven y te puede sorprender en cualquier momento. Su velocidad es lo más preocupante".

Césped: "No es que no me preocupa, claro que me preocupa... pero no me encargo yo de eso. Espero que esté bien. ¿El club? Son situaciones obvias y se toman cartas en el asunto".

Cantera: "Me encanta trabajar con la gente joven y les vemos seguidamente para subir en el primer equipo".