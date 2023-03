El Corte Inglés presenta su nueva campaña ‘Baby News’ para futuros padres y bebé

El Corte Inglés celebra hasta el 2 de abril su nueva campaña ‘Baby News’, en la que presenta novedades y tendencias para el embarazo y el bebé. Además, cuenta con promociones, actividades y charlas.

La campaña ‘Baby News’ alberga numerosas marcas que presentarán sus nuevos productos como: Bugaboo, Stokke, Cybex, Britax Römer, Be Cool, Miniland, Oli&Carol, Hubble, Philips Avent, Suavinex, Beaba, Walking Mum, Paz Rodríguez, Cambrass, Cotton Juice Baby Home, Chicco, Tommee Tippee, Medela, Done by Deer, además de promociones especiales.

El Corte Inglés de Salamanca acogerá además charlas y actividades destinadas a futuros padres y bebés en el departamento de bebés de la 3ª Planta.

El calendario de actividades es el siguiente:

Jueves 16 marzo 18:00 h.: ‘Seguridad en el automóvil’ (Cybex)

18:00 h.: ‘Seguridad en el automóvil’ (Cybex) Viernes 17 marzo 18:00 h.: ‘Taller para el alivio del dolor en el parto: epidural y mucho más’ (Fabiola Fraile Alonso - matrona)

18:00 h.: ‘Taller para el alivio del dolor en el parto: epidural y mucho más’ (Fabiola Fraile Alonso - matrona) Sábado 18 marzo 12:00 h.: ‘Taller de estimulación musical temprana – Método Suzuki’ (Estudio Play Suzuki)

12:00 h.: ‘Taller de estimulación musical temprana – Método Suzuki’ (Estudio Play Suzuki) Martes 21 marzo 18:00 h.: ‘Cuida tu suelo pélvico en el embarazo y postparto’ (Carolina Sebastián - FisioSalamanca)

18:00 h.: ‘Cuida tu suelo pélvico en el embarazo y postparto’ (Carolina Sebastián - FisioSalamanca) Viernes 24 marzo 18:00 h.: ‘Mitos del Baby Led Weaning y la alimentación complementaria’ (Sara Caamaño – Mamaimatrona)

18:00 h.: ‘Mitos del Baby Led Weaning y la alimentación complementaria’ (Sara Caamaño – Mamaimatrona) Viernes 31 marzo 18:00 h.: ‘Ejercicio durante el embarazo y el postparto’ (Arturo Martín - Life&Sport)

‘Baby News’ es una campaña con las facilidades de compra que ofrece El Corte Inglés como el servicio de: ‘Entrega en el día’, compra online y recibe el producto en 2 horas; el servicio ‘Modo Tienda’ de compra a través de la app y recogida en tienda en 1 hora o recibirlo en casa en dos horas; ‘Recogida en tienda’, compra online y recogida gratis en el establecimiento elegido; ‘Click&Car’, compra online y recogida gratis en el parking de su centro más cercano; y el servicio de ‘Compra Manos Libres’, el cliente puede comprar en diferentes departamentos sin tener que cargar con bolsas.

Además, podrán disfrutar de todas las posibilidades que ofrece la app de El Corte Inglés, como elemento facilitador de la compra en los centros comerciales pudiendo gestionar, desde cada dispositivo, servicios como el acceso automático al parking, el pago sin contacto o la obtención y modificación de turnos y citas.