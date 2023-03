Cruz Roja en Salamanca abrió este jueves en el Museo Casa Lis los actos de su 150 aniversario con un encuentro de expertos en comunicación, de la mano de la Asociación Salmantina de Periodistas, que reflexionaron sobre la información en crisis humanitarias como es el actual conflicto en Ucrania.

La directora de Estrategia de Marca y Comunicación de Cruz Roja Española, Belén Viloria, recordó la importancia de acudir a las fuentes como es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja que trabaja de forma neutral con los dos bandos, conocer lo que pasa sobre el terreno y las reglas de los conflictos armados. “No sólo vale la información, sino generar conocimiento para impulsar la comprensión y la solidaridad, pero sin rebasar los límites para proteger a las personas”, destacó Viloria, que se refirió también a la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra en la búsqueda de personas desaparecidas en la guerra de ambos bandos y la asistencia a los familiares.

Por su parte, Lucas Proto, periodista de El Confidencial y enviado especial a Ucrania, apuntó que “los medios deben tener humildad y poner en contexto las historias de sufrimiento”. “Ya no valen relatos clásicos. La tridimensionalidad de las personas y de los relatos es importante. No puedes reducir a las personas a meras víctimas. En Ucrania cuando llegué me encontré triunfalismo y aunque contradiga la lógica, hay que contarlo”, opinó el periodista, antiguo alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Por último, Patricia Sánchez Holgado, profesora e investigadora del Observatorio de Contenidos Audiovisuales (OCA) de la Universidad de Salamanca, confirmó que, según los análisis de los mensajes en internet, la guerra en Ucrania “ha roto la tendencia de la negatividad que se constataba sobre movimientos migratorios de personas afectadas por conflictos”. Sánchez Holgado incidió en que “internet y las redes sociales son un arma más de la propia guerra” y puso como ejemplo cómo el presidente de Ucrania “utiliza la viralización de los contenidos, personaliza los mensajes y se suma a los iconos occidentales para lograr el apoyo social en una estrategia bien coordinada”.

Los tres ponentes coincidieron en el desafío de no olvidar este y otros conflictos y combatir el consumo rápido de noticias: “Se debe seguir informando y que no pierda el interés”, señalaron.

Fuente y fotos: Cruz Roja Salamanca