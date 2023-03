Una sobrina de la Reina Letizia desvela su ingreso hospitalario por bulimia

No están siendo momentos fáciles para Carla Vigo que, tal y como ha revelado en un directo de Instagram este miércoles, con motivo del simbólico Día de la Mujer, ha estado ingresada en un hospital madrileño a causa de sus trastornos alimenticios. Ya en casa, y recuperándose poco a poco de este susto, la sobrina de la Reina Letizia ha querido visibilizar el TCA -Trastorno relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal- que padece, bulimina, desde que era tan solo una niña.

"A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero empecé a verme mal en el espejo con 8 o 9 años. Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello... Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores" ha confesado.

Y precisamente para intentar superar esta enfermedad que ha marcado su adolescencia y juventud, Carla asiste al psiquiatra y, como reconoce, "la terapia de grupo me sirve mucho". "Recuperarse del todo es muy complicado, y yo no he salido porque he tenido recaídas... Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos" se ha sincerado.

Un duro trance en el que, como ha confesado, cuenta con el apoyo incondicional de su familia y de su entorno más cercano y en el que, como confiesa, el baile ha sido su mejor vía de escape "porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo".

Sin embargo, Carla no está dispuesta a que la bulimia que padece le gane la batalla y, tras sincerarse a través de sus redes sociales y visiblemente recuperada tras su paso por el hospital, ha asistido a la manifestación del 8M con un grupo de amigos, como ella misma ha compartido con la mejor de sus sonrisas para tranquilizar a sus seguidores.