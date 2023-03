Sergio Mata y el playoff del filial de Unionistas: "La clave es la confianza para que todos los jugadores sepan que son importantes"

"Estamos terceros y no dejas de marcarte el hecho de intentar no perder esa posición, por lo que nos quedan once finales", ha reseñado

Sergio Mata, entrenador del filial de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su vuelta a los banquillos, el reto del playoff, su visión del club, las diferencias con el fútbol femenino... y más.

Regreso a los banquillos: "Ha sido una temporada y media fuera, pero vinculado de otra forma. Cuando me ofrecieron esta oportunidad, me gustó y lo voy llevando bien. Estoy contento".

Tercera posición: "Remarco mucho el trabajo de todo el vestuario y el cuerpo técnico. Todos aportan y su trabajo es increíble. La racha es excepcional y vamos terceros en una categoría tan complicada como la Regional de Aficionados".

Su gran trabajo: "La clave es la confianza para que todos los jugadores sepan que son importantes. La plantilla es un poco corta y con muchas fichas sub23, por lo que ese aspecto de creérselo es clave".

Objetivo: "El que me marca la dirección de la cantera es hacer que el equipo compita. El trabajo es bueno y hemos tenido que tirar de los juveniles. Estamos terceros y no dejas de marcarte el hecho de intentar no perder esa posición, por lo que nos quedan once finales dentro del partido a partido".

Derbi en Ciudad Rodrigo: "Será un partido por el ambiente al ser día de ayuda al club. Es un equipazo y hay nombres muy conocidos en la plantilla. Gabri y Chamorro encabezan el cuerpo técnico y son excelentes profesionales".

Acercar el filial a la categoría del primer equipo: "Es un objetivo que debe ser estratégico para la cantera del club y ya hay gente entrenando con el primer equipo. Ojalá debuten con él, pero debemos acercarnos más y espero que el filial esté en Tercera Federación para que el salto sea más sencillo a corto plazo".

Veteranos como Wiki o Manu González: "Es importante tener a gente que te da experiencia y han vivido muchas cosas en el fútbol. Wiki y Manu son dos piezas que le aportan al equipo seguridad y ellos hablan mucho con sus compañeros".

Clave del fútbol femenino a masculino: "Ya lo conocía de antes y es verdad que hay diferencias a la hora de gestionar el vestuario, pero es lo mismo para los que nos gusta el fútbol. Hay que buscar nuestras fortalezas y minimizar las debilidades".

Afición: "El primer equipo necesita apoyo y la afición está volcada. Les hago un llamamiento para que también vengan a ayudarnos con los chicos del filial. En nuestro campo sufrimos más que fuera porque no competimos en el mejor campo posible por el tema de infraestructuras".