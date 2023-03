Miguel Rellán, Fran Perea, Maldita Nerea, Miguel Poveda... actuarán en Salamanca

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para los meses de abril, mayo y junio de 2023 incluye una gran variedad de actividades entre las que se encuentran el teatro, la magia, la danza, la música, un musical, exposiciones y presentaciones de publicaciones. Las entradas para las actividades programadas en abril se pondrán mañana a la venta, a partir de las 11:00 horas, en la taquilla del Liceo y a través de la web www.ciudaddecultura.org

Teatro

El apartado escénico incluye diez obras de teatro, un espectáculo de danza, magia y un musical. La oferta teatral del mes de abril comienza con la obra ‘El Avaro de Moliére’, una de las obras maestras del dramaturgo francés, interpretada por la compañía Atalaya. Será el sábado 1, en el Liceo, y las entradas se ponen mañana a la venta. La obra estará precedida, el día anterior, de la proyección de la película-documental ‘El abrazo del tiempo’, dedicada a los 40 años de trayectoria de esta compañía.

El sábado 15 de abril el Teatro Liceo acogerá la obra ‘Retorno al hogar’, protagonizada por Miguel Rellán, David Castillo, Silma López o Fran Perea, entre otros. Una obra que retrata las tensiones familiares. Las entradas estarán a la venta desde mañana.

El 19 de abril está programado el estreno absoluto de ‘¡Shock!’, una obra de la compañía salmantina Komo Teatro. Una parodia en clave de humor que refleja los problemas de una sociedad subyugada por las pantallas. Las entradas se ponen mañana a la venta.

El sábado 22 de abril el Teatro Liceo tiene programada ‘La infamia’, una obra ambientada en México, uno de los países más peligrosos para ser periodista y activista. La obra está basada en la biografía de la periodista Lydia Cacho, donde se retrata el modus operandi de un gobierno cómplice de la corrupción y la violencia. Las entradas estarán a la venta desde mañana.

Las propuestas teatrales de abril finalizan con otro estreno absoluto ‘Ludwig’, de la compañía salmantina Miguelón Puro Teatro, uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria de apoyo a la creación escénica. Una obra dedicada a uno de los compositores más importantes de la historia, Beethoven, y en concreto a una de sus composiciones, Fantasía Coral Op. 80. Esta obra se adentra en el mundo interior del músico, en su proceso creativo y en los diferentes estados emocionales y existenciales por los que pasa. Las entradas se ponen mañana a la venta.

La oferta teatral de mayo comienza con la obra ‘Ladies Football club’ dirigida por Sergio Peris-Mencheta e interpretada por Noemi Arribas, Xenia Reguant, Silvia Abascal, Almudena Cid, Ana Rayo, María Pascual, Nur Levi, Alicia González, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón y Belén González. Una obra inspirada en la historia real de los primeros equipos de fútbol femenino en el Reino Unido. Será el sábado 6 de mayo.

Isabel Ordaz y Marcial Álvarez son los protagonistas de ‘La profesora’, una comedia que trata de dar respuesta a preguntas sobre los límites de la educación, el miedo a la soledad, el poder redentor de la cultura y la dificultad de la sociedad y las familias para aceptar la diferencia y superar los roles de género. Será el viernes 19 de mayo.

Y termina la programación teatral de mayo el miércoles 24 con el estreno absoluto de otra compañía salmantina, Métrica Pura, y la obra ‘Al este del Edén y a este que le den’, una comedia fresca, hilarante, respetuosa, divertida y esperanzadora sobre la historia de la Creación.

El 3 de junio la compañía Gabriel Calvo pondrá en escena ‘Folklorquiando’, una propuesta escénica y musical dedicada a Federico García Lorca, a sus emociones y empatías con el folklore del pueblo. Un espectáculo etnográfico y visual en el que, además de Gabriel Calvo, también participan: Roberto García Encinas (director), el pintor Florencio Maíllo y el pianista Chema Corvo.

Y del 9 al 12 de junio regresa el Gran Café Teatro a la Sala B del Caem con un programa especial, dedicado a San Juan de Sahagún, y con la participación de artistas locales como MaestroRuiz y Miguelón, Sofrita, Divinas, Josetxu, Jes Martin’s, Luis Joyra-Magia, Saravá Dúo, Javi y Jenny-Dance y Don Carlos.

Dentro de la programación escénica, durante los próximos meses también están programados el espectáculo ‘Origen’ del Mago Yunke, el musical ‘Cruz de Navajas’ y el espectáculo de danza de la compañía de Antonio Márquez ‘Medea’.

El Mago Yunke es campeón del mundo de magia y uno de los grandes ilusionistas de la escena internacional. El Teatro Liceo acogerá, el viernes 21 de abril, dos funciones de su último espectáculo, ‘Origen’.

‘Cruz de Navajas, el último Mecano’ es un musical dedicado a uno de los grupos de música españoles más importantes. Se han programado cinco funciones del 27 al 30 de abril, en el CAEM.

Y la compañía de Antonio Márquez ofrecerá el espectáculo de danza ‘Medea’, el sábado 13 de mayo en el CAEM. Medea es uno de los momentos culminantes de la danza española y el flamenco del siglo XX. Antonio Márquez presenta este gran espectáculo con música de Manolo Sanlúcar, coreografía del Maestro José Granero y libreto de Miguel Narros. Con nueva escenografía y vestuario, 23 bailarines en escena y una nueva grabación orquestal.

Conciertos

Este trimestre las músicas actuales darán comienzo el 22 de abril con el concierto de Maldita Nerea, dentro de su nueva gira ’La increíble historia entre tú y yo’. Es una de las bandas de pop de referencia en la música española. Con varios Discos de Platino en su haber y múltiples singles en lo más alto de las listas de radios, iTunes y Spotify, el grupo ha recibido cuatro premios 40 Principales, un premio Los Números 1 de Cadena 100 y, más recientemente, el premio Lo que de Verdad Importa por Mira Dentro, un álbum nominado en los Neox Fan Awards y ganador en los Cinco Jóvenes Influyentes.

Le seguirá Saurom, un grupo español de rock que adereza su estilo con influencias folk, celtas, música tradicional y metal. Sus letras están basadas en multitud de influencias, a destacar la inspiración sobre la literatura, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales. Actuará el 5 de mayo en la Sala B, dentro de su nueva gira ‘El pájaro fantasma Tour 23’.

Un día después, el 6 de mayo, actuará Iván Ferreiro en el CAEM. Ofrecerá un concierto dentro de su gira ‘Trinchera Pop’, acompañado de su banda habitual: Pablo Novoa a las teclas, Ricky Falkner al bajo, Xabier Molero a la batería, Marta Toro en los teclados y programaciones y con Emilio Saiz y Amaro Ferreiro a las guitarras.

El viernes 12 de mayo, en la Sala B, está programado el Festival Ingrávido, con la participación de los grupos Niña Polaca, Ghouljaboy y los salmantinos Carameloraro.

Miguel Poveda ofrecerá un concierto el sábado 20 de mayo en el CAEM dentro de su nueva gira ‘Diverso’, en la que el cantante propone un viaje musical en el que crea puentes entre los lugares que ha transitado a lo largo de su carrera musical. ‘Diverso’ parte del flamenco tradicional clásico acudiendo a otros lugares como la canción andaluza, el tango o la canción popular mexicana.

Y las músicas actuales se completan con el concierto del grupo salmantino Sadia, que presentará su nuevo disco ‘Whiskey, amor y blues’ el viernes 26 de mayo en la Sala B. Y con el concierto que ofrecerá el grupo baden bah! acompañado de la Banda Municipal de Música el 10 de junio, en el Teatro Liceo. En este concierto interpretarán los mejores temas de su repertorio, adaptados para la Banda, con especial enfoque en su último trabajo de estudio ‘V’.

La música clásica también tiene su espacio en la programación cultural de los próximos meses. Continuará el XI Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas con los conciertos de Natalia Labourdette (soprano) y Victoria Guerrero (piano), el 10 de abril, del pianista Nikolái Lugansky (16 de mayo), de Javier Perianes y Cuarteto Ribera de la OSCyL (29 de mayo) y de la Orquesta Clásica del Teatro Liceo (5 de junio).

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá el último concierto de temporada el 19 de junio, en el que interpretarán el musical ‘Un mundo en planetas’ del compositor Francisco José Álvarez. Y el CAEM acogerá conciertos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y de las orquestas y bandas del Conservatorio Profesional.

Además, continúa el ciclo de conciertos divulgativos de cámara en el Centro Municipal Integrado Trujillo, los domingos por la mañana, y con entrada libre hasta completar el aforo. El domingo 23 de abril será el turno para Marina Sánchez (soprano), María Forteza (piano), Marisa Marzo (voz) y Chema Corvo (piano) con un concierto titulado ‘Swinging opera’. Y el domingo 21 de mayo harán lo propio la soprano Sandra Redondo y el pianista Miguel Ángel Caro con un concierto titulado ‘Canción gamberra’.

La oferta musical de este trimestre se completa con un concierto del Coro de la Universidad de Notre Dame (EEUU) programado el viernes 26 de mayo en el Patio Chico.

Tomás Bretón (1850-1923)

El centenario de la muerte de Tomás Bretón protagoniza varias de las propuestas musicales del próximo trimestre.

El 4 de junio la Plaza Mayor será el escenario de un gran concierto ofrecido por la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, y las agrupaciones de los coros Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Un concierto dirigido por Álvaro Lozano que interpretará un repertorio dedicado íntegramente al compositor salmantino.

También las bandas del Conservatorio Profesional dedicarán a Tomás Bretón el concierto de fin de curso que tradicionalmente organizan en el CAEM. Será el miércoles 17 de mayo.

Y la soprano Natalia Labourdette y la pianista Victoria Guerrero dedicarán su concierto del 10 de abril al centenario de la muerte de Tomás Bretón.

Publicaciones y conferencias

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogerá siete presentaciones de publicaciones en el segundo trimestre de 2023. José Antonio Martín Viñas presentará ‘Cuentos entre encuentros’ el 13 de abril. El día 24 José Antonio Morena Ramos presenta la novela ‘Muriel’. Un día después la escritora zamorana Concha Pelayo presenta ‘Condena’ y la salmantina Esther Patrocinio Sánchez presenta ‘Desde Múnich con jamón’ el miércoles 26 de abril.

El 8 de mayo Noemí Estévez presentará un libro titulado ‘Juegos lúdico-musicales con el clarinete’ que ha sido editado por el Ayuntamiento de Salamanca, a través del sello editorial Edifsa. El 10 de mayo Sagrario Rollán presentará ‘Detrás de las palabras’, la obra poética de Emilio Rodríguez. Y el 8 de junio, Alicia Cañas y Celia Corral presentan ‘Por amor al arte’, un libro en el que conviven poesía y pintura.

Y los Jardines de Santo Domingo acogerán, a lo largo del mes de junio, cuatro jornadas temáticas que abordarán diversos aspectos de Federico García Lorca y su relación con nuestra tradición oral: génesis y desarrollo del proceso creativo del disco-libro homónimo, obra teatralizada y la exposición pictórica. Lo oído y cantado, su poesía, la lírica popular, su lazo con las artes plásticas o la utilización de su figura en el pasado y proyección de su imagen en la actualidad. Las exposiciones orales, planteadas desde el diálogo entre los tres ponentes que configuran cada mesa, pretenden acercar al asistente aspectos y tapices artísticos que marcaron y entusiasmaron al poeta en su breve e intensa vida. Serán los días 8, 15, 22 y 29 de junio y los ponentes que participan son: el folclorista Gabriel Calvo, el pintor Florencio Maíllo, el antropólogo Luis Díaz Viana, la escritora Erika Martínez, el poeta y presentador del programa de RTVE ‘Un país para leerlo’ Mario Obrero, la poeta Mª Ángeles Pérez, el director técnico en Centro Lorca de Granada Miguel Canales, el historiador Jesús Ortega, el profesor José Luis Plaza Chillón, el historiador Fabio de la Flor y el antólogo de Lorca, poeta y novelista José Luis Ferris.

Exposiciones

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acogerá nuevas exposiciones durante los próximos meses, entre las que destacan This is my swim lane de la fotógrafa eslovaca María Svarbova, la XXVI edición de los Premios San Marcos o las obras de la artista Silvia Zayas, dentro del ciclo de Visiones Contemporáneas.

La Plaza Mayor acogerá Folklorquiando Retratos una muestra pictórica de Florencio Maíllo que nos acerca a la figura universal de Lorca acompañado de contemporáneos, familiares, amigos, compañeros y referentes que compartieron junto a él momentos vitales, sentimientos cómplices, creaciones artísticas, imágenes icónicas o tendencias determinadas que de una u otra manera hemos heredado. La simbiosis de la obra lorquiana con el entorno arquitectónico de la Plaza Mayor de Salamanca pretende ser un lugar de encuentro visual que invita a compartir la hermandad y exaltación de los valores humanos: la ética, la tolerancia, la paz, el respeto, la amistad, la justicia y la libertad.

Y la sala de exposiciones de la Torre de los Anaya acogerá una muestra de dibujos del pintor salmantino Zacarías González con motivo del centenario de su nacimiento. Esta exposición se complementará con un ciclo de conferencias que serán impartidas por Agustín Ferreira, Miguel Ángel Gasco, Mª Luisa García Castañeda y José Carlos Brasas.