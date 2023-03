Poveda: "Jehu nos dice que estos son los resultados que tenía que hacer el Salamanca desde el inicio"

Víctor Poveda, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de su importancia en Becerril, los momentos duros que ha pasado este año, su posición en el campo, Jehu... y más.

Buena racha: "Estamos contentos y con confianza, que es lo que te dan las victorias. Hay que tener los pies en el suelo, ni antes no funcionaba el equipo ni ahora vamos a ganar fácil todos los partidos".

Héroe en Becerril: "Sabía que podría tener la oportunidad de jugar de extremo en los últimos minutos para dar frescura y estoy feliz por marcar".

Lo ha pasado mal: "La temporada pasada no tuve los minutos que deseaba y quería ser más importante, pero con María no tuve opciones. Con Jehu tengo más confianza y está contando conmigo de extremo".

Injusto con él a lo largo del año: "Llegué siendo lateral y los dos entrenadores que he tenido sí que me ven como extremo. Con María sí que pensaba que algo más podía jugar, aunque sé que estoy en el Salamanca y hay jugadores con más experiencia. No es fácil hacerse hueco en equipos así".

Lateral o extremo: "Siempre he sido un lateral ofensivo, pero como extremo no he jugado de seguido por así decirlo. Puedo ofrecer bastantes cosas en ambas posiciones y como extremo se tiene más llegada al área".

Titular en casa: "No sé lo que hará el míster, pero ojalá tenga la oportunidad. Me siento cómo tanto de lateral como extremo y ojalá sea de titular".

Numancia B: "Sería la quinta victoria consecutiva y las sensaciones en casa han sido buenas. Debemos ser ordenados y hacer lo que debemos para tener oportunidades. En esta Liga no es fácil ganar a nadie. Jehu nos dice que estos son los resultados que tenía que hacer el Salamanca desde el inicio".

Afición: "Estoy agradecido y siempre que he salido le he notado a la gente que le gusta lo que puedo hacer en el campo. Estoy contento en la ciudad".