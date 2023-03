¿Hasta cuándo los vecinos no van a poder estacionar el coche a la puerta, mientras que los padres que llevan a sus hijos al colegio lo hacen con toda tranquilidad?

¿Hásta cuándo los vecinos de la calle Bientocadas y alrededores no van a poder estacionar el coche a la puerta de su casa para subir la compra, las maletas o a los mayores que viven en ellas, sin riesgo a ser multados?

Los padres que llevan a sus hijos a los colegios de la zona lo hacen con toda tranquilidad, pero los que tenemos aquí nuestra residencia y pagamos los impuestos en ella, necesitamos pedir autorización a la Policía Local diciendo motivo fecha y hora a la que vas a estacionar el vehículo y esperar que nos respondan, porque los fines de semana no hay nadie para atender y tienes que planear tu vida con antelación.

He hablado con diferentes instancias, incluso el defensor del mayor puesto que tengo un familiar anciano como la mayoría de habitantes de esas calles. Me dijeron la Semana Santa pasada que era algo temporal, que luego nos darían un permiso de circulación a los que no tenemos garaje y podemos probar que vivimos en la zona, algunos durante décadas, pero no han hecho absolutamente nada.

La foto que acompaño es del miércoles 8 de marzo de 2023, a las 13:30 horas aproximadamente, en la calle José Jaurégui, hora de salida del colegio. ¿Y, si un anciano quiere ir a algún sitio necesita permiso? ¿en serio? ¿Hásta cuándo?

M. G.