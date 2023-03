Dani Ponz: "Es un sueño conseguir mi primera victoria en esta categoría con Unionistas después de 20 años entrenando"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de haber conseguido la primera victoria de su carrera en Primera Federación, por lo que ha hablado de diversos temas del club.

Asentado ya en el club: "Los jugadores van comprendiendo mucho mejor los objetivos que vamos desarrollando. Poco a poco se han ido asentando las bases de lo que queremos".

Primera Federación: "Es un sueño conseguir mi primera victoria en esta categoría con Unionistas después de 20 años entrenando. Parecía que no se me abría esa puerta y es algo sensacional tanto a nivel colectivo como personal. Nuestra afición es el jugador 12 y ya lo sabéis todos los que estáis aquí. El objetivo sigue siendo lograr los 45 puntos".

La plantilla: "El partido con el Sanse era muy importante por cómo aprietan los rivales. La gente está más liberada y en dos partidos han jugado todos salvo un par de futbolistas. Confiamos en ellos y hay que ver las cosas con optimismo para conseguir el objetivo marcado".

Su trabajo: "Como todo equipo que va abajo, el miedo a fallar está ahí y las dudas existen. Hemos trabajado en desatascar lo mental y en que los partidos se ganan desde el atrevimiento. Si vas con miedo a fallar, lo normal es que falles. No podemos ser ofensivos sin cometer errores".

Más ofensivo: "El equipo ha cambiado el tema de defender muy alto para robar cerca de portería contraria. Con balón, al meter más gente por dentro, te aseguras tener más opciones de pases y evitar las transiciones. Queremos tener superioridad por dentro. ¿Las horas de trabajo? Las que se merece el club... he hecho maratones (bromea). Me tenía que poner al día y no hemos librado nunca, vivo en el centro y todavía no me he podido dar un paseo. Venimos al Reina después de comer, hago ejercicio para desconectar y luego en mi casa sigo hasta las 23:00 horas".

Carencias en el equipo: "Vengo de entornos humildes y siempre he disfrutado mucho del jugador con ganas de crecer. Si una plantilla tiene eso, la motivación es enorme. Me manejo bien así y estoy encantado con los futbolistas que tengo. Solo le veo ventajas a la plantilla, en un futuro ya veremos cómo lo podemos manejar...".

Afición: "Le agradezco el apoyo y es una pasada. No había visto una cosa semejante y son nuestra fuerza, que confíen porque nos dejaremos hasta el último aliento para salvarnos".