Retiran de la venta un famoso test de antígenos por estar contaminado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha retirado del mercado de un conocido test de antígenos para la detección de COVID-19 al detectarse su contaminación con una bacteria, tal y como informa la OCU.

AEMPS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha informado de que se dejaba de vender el test de antígenos Rapid COVID-19 Antigen Test Colloidal Gold, que consiste en una prueba de saliva.

¿Cuál es el problema?

Se ha detectado la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de este producto. La bacteria se encuentra en la solución de extracción de estos test de antígenos para autodiagnóstico.

Inicialmente se localizó el problema en tres lotes de este test rápido con oro coloidal, los lotes 2022012001, 2022011301 y 202201150, y ahora la alerta se ha ampliado a un nuevo lote 2022012101.

¿Cuál es el producto afectado?

Se trata de uno de los test autorizados de venta en farmacias, en concreto el test de antígenos Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold), en castellano Covid19: Prueba Rápida de Antígeno (Oro Coloidal). La referencia es A606201.

El fabricante es Anbio Biotechnology (Xiamen), una compañía china. Este producto se ha distribuido en nuestro país por varias empresas: Longstar Proyectos, S.R.L., Bolton Europe S.L., Grupo Ero Europa S.L. y Aleu Medical S.L.

¿Qué hacer?

Ante esta situación, la AEMPS ha decidido dejar de comercializar este producto en España, así como retirar del mercado español todos los lotes del producto en cuestión. Además de la retirada, la Agencia ha hecho un llamamiento a las oficinas de farmacia para que comprueben si disponen de unidades de este producto y si es así, dejen de venderlas.

En caso de que como consumidor tengas en casa uno de estos test, verifica si es o no de la marca contaminada y si es así no lo uses.

¿Cuál es el riesgo?

La contaminación por Pseudomonas aeruginosa puede resultar peligrosa en individuos con el sistema inmune comprometido: enfermos, ancianos... Ante el posible peligro, si debes hacerte un test de antígenos opta por otros productos que ofrezcan garantías.