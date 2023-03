Remontando el vuelo

¿Habrán dado por fin con la tecla del equipo Jehú Chiapas y Rafa Dueñas? ¿Alcanzarán el 2º puesto antes del final de liga? ¿Conseguirán ascender? Estas y otras preguntas similares son las que circulan por las tertulias futbolísticas de la ciudad en las últimas horas. Por fin se ha dejado de hablar de entrevistas random, de mala gestión, de palcos vacíos, de jugadores no aptos para la categoría, de videomarcadores que no llegan nunca, reformas en el estadio y de un largo etc. Cuestiones, la mayoría negativas, que en nada benefician al club del Helmántico. Creo que por fin podemos empezar a hablar del rumbo que ha cogido el equipo en lo deportivo y de pelear juntos por lo importante, ascender.

Tal vez ustedes no lo crean, pero hace tiempo que en esta sección quería hablar solo de futbol y de las cosas positivas del club. Que sí, de verdad, que los periodistas no estamos para inventar, mal meter ni atacar a nadie. Eso sí, debemos ser objetivos y contar la realidad, aunque a veces nos duela, vaya frente a intereses personales, amistades, afición, sentimientos y hasta en contra de nuestra propia salud. Incluso, aunque a veces sepamos que lo que vamos a contar, no va a gustar, debemos hacerlo. Con rigor y con objetividad. Personalmente cuando resalto algo negativo, intento que sea desde un prisma pedagógico y con una llamada de atención para superarse, que siempre es necesario y más en este club. No olviden la máxima de que aquel que deja de mejorar, deja de ser bueno. La vida y el futbol, son cuestión de actitud y por supuesto, de superación.

¿Alguien cree que cualquier aficionado de verdad de los que van al Helmántico, llueva, truene o nieve quiere ver a su club hundirse más? ¿Quién no va a querer ver a su equipo crecer, hacer las cosas bien y que no le vaya mal? Pues lo mismo, el resto.

Sobre el partido del pasado domingo, el equipo de Jehú ha conseguido su cuarta victoria consecutiva remontando un marcador adverso contra el Bembibre. Encima, ha logrado aprovechar los pinchazos del Ávila y Astorga para remontar un puesto en la clasificación. El técnico mexicano ha encontrado el sistema y ha empezado a sacar partido a la plantilla. El objetivo es garantizar el playoff y en la medida de lo posible, conseguir la segunda plaza. La primera, que da el ascenso directo, es a día de hoy, una quimera.

De todas formas, que el Salamanca gane cada fin de semana debe ser lo normal por múltiples factores. Ya habrá tiempo de sacar pecho y de presumir, sobre todo si se consigue el ascenso. Recuerden la fábula de la liebre y la tortuga. Que aquí somos mucho de ser y actuar cómo la veloz liebre del cuento de Esopo. Quedan 7 partidos para el final de liga y luego, una fase de ascenso con 6 encuentros en el mejor de los casos. Todavía no se ha conseguido nada. No lo olvidemos y no caigamos en la trampa de creernos algo antes de tiempo.

CANTERA

Este fin de semana, muchos niños de las categorías inferiores y de otros clubes de la ciudad y la provincia cumplieron un sueño: jugar en el estadio Helmántico un partido de futbol. Fue una gran fiesta, solo deslucida por la inoportuna aparición de la lluvia. Pese a todo, jugadores, entrenadores y familias disfrutaron mucho, gracias a las personas que trabajaron para sacarlo adelante. Iniciativas como esta, deberían hacerse todas las temporadas, no solo con motivo del centenario. Incluso ampliarlo al resto de aficionados. Hay que hacer piña y familia, entre todos.

En lo deportivo, este año parece que el juvenil regional va camino de cumplir el objetivo del ascenso a Liga Nacional. Cualquier club que quiera crecer debe tener un equipo juvenil potente. Es incluso más importante que el filial, entre otras cosas, para dar salida a jóvenes valores y poder atraer talento de esa edad. Puede que el tema de las academias acabe siendo interesante a nivel económico y deportivo. Este año la llegada de jugadores aztecas jóvenes si dan un plus tanto en el juvenil como en el filial a la vista de los resultados. Pese a todo, no olvidemos cuidar a lo de casa, que también se está demostrando que lo que hay, sirve. Hay que aprovechar el viento a favor y remontar el vuelo. Falta nos hace.