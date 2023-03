Mantienen la condena a un hombre que violó en Salamanca a la hija de su pareja

La Audiencia Provincial de Salamanca ha decidido mantener la condena a un hombre por violar a la hija de su pareja. Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2004 cuando el acusado, de 35 años de edad, que convivía como pareja estable de una mujer que tenía dos hijos del anterior matrimonio, aprovechó que la madre se había marchado al rastro para entrar en el dormitorio de la hija, que tenía 15 años.

Según se recoge en la sentencia, el varón "se puso a hablar con ella en actitud insinuante, acariciándole el pelo y diciéndola que no se pusiera nerviosa, que no le iba pasar nada malo. Al ver la actitud del procesado, la menor comenzó a llorar, aquél se bajó los pantalones y se echó sobre ella, retirándole la manta con la que se tapaba, forcejeando la menor para quitarse de encima, por todo los medios, al procesado y resistiéndose en

la medida de sus fuerzas para oponerse a la pretensión del mismo. Éste venciendo por la fuerza la resistencia de la menor, la comenzó a hacer objeto de tocamientos libidinosos por todo el cuerpo, introduciendo uno de sus dedos por la vagina de la agredida, sacando el dedo ensangrentado, diciéndola que no pasaba nada, que esa les pasaba a todas, advirtiendo que no dijera nada a su madre o las mataba a las dos".

Durante los meses siguientes la víctima trató de mantenerse en la convivencia diaria alejada del procesado, sin embargo, el 15 de septiembre de 2004, "en las primeras horas de la tarde, el procesado, conociendo la ausencia de la madre del domicilio familiar, entró en el dormitorio de la menor, sacó el miembro viril para ponerlo a la altura de la cara de la agredida, pretendiendo que ésta se lo chupase para lo que la agarró de los pelos, tirando hacia él, y al no conseguirlo porque la agredida no abría la boca, comenzó a blasfemar diciéndola que si no abría la boca la mataba".

"Dada la resistencia que la menor ofrecía a la satisfacción del sexo oral del procesado, forcejeando con la menor, la situó sobre la cama agarrándola del cuello, se bajó el pantalón y extrajo de un bolsillo un preservativo, que a tal efecto llevaba, se lo colocó en el miembro, y sin dejar de emplear fuerza para vencer la resistencia de la menor, la penetró vaginalmente, consumando el acto sexual, no constando eyaculación, al mismo tiempo que la decía que lo estaba haciendo muy bien, sin que en esta ocasión se le produjera hemorragia. Igualmente, como en la ocasión anterior, la advirtió que no le contara nada a su madre".

El 4 de noviembre de 2004 se presentó la denuncia y tras el juicio el acusado fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual y a otros doce por un delito de violación, en grado de consumación.