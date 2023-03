La joven agredida sexualmente por su pareja pide justicia: "No estaba preparada para entregar mi cuerpo"

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido durante la mañana de este miércoles, 8 de marzo, la vista oral contra J.C.G.B., un joven acusado de agredir sexualmente a la que era su novia en octubre de 2021. La víctima, de etnia gitana, siguiendo las costumbres de su cultura quería mantenerse virgen hasta el matrimonio, en octubre de 2021. Ella misma fue quien interpuso la denuncia y pide "justicia".

La pareja se conoció a través de las redes sociales y empezaron a conocerse. En febrero de 2021 oficializaron su relación a través del apalabramiento o compromiso. Meses después, llegando la primera, comenzaron a vivir juntos cuando el acusado se trasadó a la casa de la víctima y de su familia. En el domicilio, la pareja compartía habitación pero no lecho, ya que había dos colchones. "Dormíamos así y no juntos por sus padres", ha explicado el acusado ante el tribunal.

Los hechos por lo que se le acusan sucedieron varios meses después, en octubre. La pareja, que vivía en Salamanca, viajó hasta Ciudad Rodrigo, municipio de J.C.G.B. y donde tenía una casa de campo familiar. Allí, solos, en una de las habitaciones de la casa, mantuvieron relaciones sexuales por primera vez. "Empezó el tonteo, esa excitación, empezamos a desnudarnos y a tener relaciones", ha explicado el acusado ante el tribunal. Afirmando constantemente los hechos y reafirmando que fue "algo mutuo" y que ella no le intentó retirar. "Ella quería mantener relaciones sexuales conmigo", ha asegurado.

Declaración opuesta a la de la joven, que ha hecho su declaración tras un biombo para no verse con el agresor. "Habíamos hablado que no se haría hasta que yo no estuciera preparada, siguiendo las costumbres gitanas", ha explicado. Centrándose en los hechos por los que presentó la denuncia, explica que "hay un momento en el que me empieza a tocar, le digo que pare y se pone muy pesado". La joven, ha añadido que "yo le decía que era nueva en todo esto, no estaba preparada para entregar mi cuerpo a un hombre. Ante los hechos, "me defendí y le pegué una patada en el pecho".

Tras los hechos continuaron con la relación. "Ella estaba bien, tenía una reacción buena" ha explicado J.C.G.B., asegurando que la víctima y denunciante "no sangró", a lo que ella dice que sí lo hizo. Además, el acusado ha destacado que durante las semanas posteriores continuaron manteniendo relaciones sexuales en el domicilio en el que residían".

Por su parte, la víctima señala que desde ese momento dejaron de compartir habitación y no lo contó porque "me amenazó".

Varias semanas después, la relación se terminó "por asuntos familiares" y él volvió a la localidad mirobrigense con un coche, explica, que le había regalado a su pareja. Al día siguiente, la fmailia de ella acudió al negocio familiar reclamando el coche. "Yo se lo dí", explica el acusado. Ha añadido, además, que le amenazaron. "Me dijeron de esta te vas a acordar, vamos a volver a por ti. Tenemos mucha gente en el pueblo".

La Fiscalía pide para el acusado 8 años de prisión y 5 de libertad vigilada por un delito de agresión sexual.