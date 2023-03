Julio Iglesias defiende a Isabel Preysler y critica la actitud de Vargas Llosa

Julio Iglesias ha roto su silencio este miércoles para la revista ¡HOLA! y ha salido en defensa de su exmujer y madre de sus tres hijos, Isabel Preysler. Después de todo lo que se ha dicho de ella en los últimos meses tras la ruptura con Mario Vargas Llosa y el testimonio de Laura Boyer, parece que el cantante ha decidido dar unas declaraciones para darle su lugar. Un hecho histórico.

El artista ha dejado claro que sabe que "me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella" ha asegurado. De esta manera, Julio también le ha mandado un consejo a Vargas Llosa: "Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor".

Tras esta entrevista, no cabe duda de que Isabel está pasando por uno de sus peores momentos personales... se trata de la primera vez que su historia se cuestiona públicamente y uno de sus exmaridos tiene que salir a dar la cara por ella. Durante el día de ayer vimos a la Socialité en el photocall de 'Elle Women Summit' y aseguraba haber pasado página, pero... ¿a qué precio?

Europa Press ha podido hablar esta misma tarde con Tamara Falcó y le hemos preguntado por esta defensa que 'tío Julio' ha hecho de su madre justo cuando más lo necesitaba, y como no podía ser de otra manera, la Marquesa de Griñón ha dejado claro que el artista "siempre ha sido un caballero". De esta manera, no cabe duda de que la joven está agradecida por la actitud que ha tenido el cantante para defender a Preysler de todo lo que se está diciendo.