El Juzgado perdona los 120.000 euros que debía una joven autónoma salmantina

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido que una joven autónoma de Salamanca se libere de 120.000 euros que debía, tanto con entes privados como públicos, en menos de 1 año.

Pese a su valentía, la inexperiencia laboral hizo que su peluquería no tuviera el camino deseado. Además, se vio afectada por malos consejos que la llevó al cierre, informan desde la asociación.

"El miedo a las consecuencias genera que cada vez sean menos los que se atreven a iniciar un negocio en España. Esta joven salmantina es un ejemplo de que, por suerte, puedes equivocarte y empezar de cero".

Abrió, explica la asociación, una peluquería con la esperanza de que fuera su sustento económico, pero no fue como esperaba. Influenciada por su poca experiencia y por algunos malos consejos, la gestión del negocio no fue la esperada. En apenas 2 años decidió cerrar definitivamente, pero no pudo liquidar toda la deuda generada.

El intento de fraccionamiento con Hacienda y Seguridad Social era misión imposible, por lo que era incapaz de afrontar la cuantía. Durante un tiempo la deuda fue creciendo por los impagos hasta llegar a superar los 120.000 euros.

En 2022, con una situación anímica muy delicada, contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad formada por abogados y economistas especialistas en ayudar a personas insolventes. Estos profesionales fueron los que estudiaron su caso y aconsejaron al deudor acogerse a la llamada Ley de la Segunda Oportunidad.

A pesar de las dudas de esta vecina, Fran Bautista, letrado de la asociación, detalló la posibilidad de comenzar de cero: ¨Este mecanismo permite a personas que sean insolventes, sin antecedentes penales y que no se hayan acogido en los anteriores 5 años cancelar las deudas para permitirles empezar de 0 y que no vivan al margen del sistema”.

Cuáles son los pasos para el perdón de las deudas

“El primer paso es comunicar a los Juzgados de Salamanca la situación de la interesada mediante un “preconcurso de acreedores. El respiro, económico y anímico, es inmediato, ya que puede dejar de pagar a todos los acreedores y estos cesan poco a poco el acoso habitual”, explica Bautista

Conforme a las modificaciones de la Ley tras la reforma concursal, entrada en vigor en septiembre de 2022, "no era necesario un intento de acuerdo, por lo que se solicitó directamente la solicitud de apertura del concurso de acreedores".

El auto de concurso fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Salamanca declarando la no existencia de bienes liquidables. Esto daba paso a los abogados para solicitar el perdón de las deudas.

“Acreditando la inexistencia de antecedentes penales como: estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes… y con el escrito pertinente solicitamos al magistrado el EPI (exoneración del pasivo insatisfecho) para la asociada”, indica el letrado.

Pese a las dudas de la salmantina, las deudas públicas también se incluían en la exoneración. Tan solo debía proponer un plan de pagos para la parte de las deudas de derecho público consideradas como privilegiadas (no exonerables), pero siempre en función de lo que pueda aportar con sus ingresos.

Dejando los 10 días preceptivos para alegar, se admitió la propuesta realizada y la sentencia de exoneración se dictó el 21 de febrero de 2023. La resolución definitiva concediendo el EPI deja libre de pagar 119.687,57 euros. El plan de pagos post concursal fijado es de 50 euros durante 60 cuotas, siendo lo único que tendrá que abonar.

Con esta sentencia, los acreedores del concursado no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos a esta autónoma. Puede empezar a invertir y financiarse sin miedo a embargos, solo preocupándose de cumplir con los pagos voluntariamente pactados con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Ya son más de 30 casos de Ley de la Segunda Oportunidad en los 2 meses que llevamos de 2023, informan desde Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Pese a la huelga de los letrados de la Administración de la Justicia, los números de beneficiarios han aumentado y su previsión es mucho mayor en el futuro.