El problema de los colegios e institutos públicos de Salamanca con sus equipos informáticos

Junta de Personal Docente No Universitario de Salamanca

La Junta de Personal Docente No Universitario de Salamanca insta a la Junta de Castilla y León la necesidad de revisar el contrato que actualmente tiene dicha Consejería con la única empresa informática que actualmente presta servicios de mantenimiento e instalación de dispositivos en toda Castilla y León, y que gestiona sus actividades desde Valladolid para todos los centros de enseñanza pública de nuestra Comunidad, ya sean de primaria, infantil, FP o secundaria. "

Por culpa de este modelo de gestión tecnológica, muchos de los problemas que se presentan día a día en los centros de la provincia de Salamanca se resuelven con una preocupante tardanza, perjudicando seriamente el desempeño de la labor docente y el acceso del alumnado a una educación plena según los parámetros establecidos por el actual sistema educativo", argumentan.

En este sentido, aseguran que "la situación actual de los centros educativos es la de soportar una espera muy elevada para la instalación de equipos informáticos nuevos y para resolver otras incidencias (como caídas de wifi, falta de cobertura, fallos en el funcionamiento de programas y dispositivos, etc.) que tienen una lógica prioridad en el día a día de nuestras aulas. Esto supone, por ejemplo, que haya dotación informática en centros sin estar instalada, dado que no se posibilita el que nadie que no pertenezca a ese servicio pueda instalarlos (habría profesorado capaz u otras empresas locales que podrían realizar este servicio, como ya estaban haciendo hasta hace dos años)".

"No es lógico que los centros tengan equipos nuevos que están envejeciendo a la espera de que sean instalados, no es normal estar impulsando la certificación digital en los docentes y en los centros de enseñanza mientras que muchas veces la lentitud burocrática impide que las aulas y otros espacios de trabajo funcionen con una infraestructura adecuada porque las averías tardan una eternidad en resolverse", lamentan los docentes salmantinos.

Dadas las múltiples quejas recibidas por esta Junta de Personal de los centros de la provincia de Salamanca, piden que se cumpla lo que indica la Ley 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE) en lo relativo a la autonomía de gestión de los centros educativos.

Por todo ello, desde la Junta de Personal Docente No Universitario, "exigimos a la Administración Autonómica que deje la autonomía necesaria a los centros para contratar empresas locales que puedan prestar este servicio de mantenimiento informático. Igualmente pedimos que, para su correcto funcionamiento, los centros educativos tengan la dotación presupuestaria necesaria para llevarlo a cabo".