“Para abrirte camino en este mundo hay que tener mucho carácter, porque no te toman tan en serio”

Crecer y vivir en el campo, rodeada de animales y viendo como su padre sacaba día a día adelante la explotación llevó a Rocío García a estudiar Ingeniería Agrónoma. Toda una vida ligada al campo y a la ganadería, de los que se alejó unos años mientras vivía en el extranjero. Ahora, con su finca en la localidad de Villarmayor, donde recibe a este medio de comunicación.

Vivía en Londres, trabajaba en una farmacia (aunque estudió ingeniería Agrónoma) y tenía pareja. Toda su vida se encontraba allí, a miles de kilómetros de Salamanca. “Allí era muy feliz, la mujer más feliz del mundo”, explica. Pero cuando se padre se jubiló pensó que tenía que hacer algo y tomó la decisión. Hizo las maletas y volvió a casa para ponerse al frente de la finca.

Volvió a sus orígenes, donde había crecido, una decisión que ella misma dice le “costó” tomar. “Al principio no me acostumbraba, me faltaba gente, había mucho silencio”, explica. Sin pedir ayuda, siguió con la explotación familiar: aplicando lo que había estudiado, lo que había aprendido durante su vida y lo que tenía que aprender.

A mucha gente le sorprendía, ya no solo que hubiera dejado su vida en Londres para volver al campo; sino que se dedicase a este sector. “Había gente que no me hablaba”. Y aunque las cosas han ido cambiando, cuenta que “te vas encontrando más trabas según vas metiéndote más en el sector y siendo conocida. A mí me critican ahora más que antes. Se meten con tu vida personal, ya que no pueden decir anda de tu vida laboral”.

En un sector en el que todavía hay una gran diferencia entre hombres y mujeres que se dedican a él, Rocío tiene claro que es “es algo totalmente vocacional”. No todo el mundo vale para ello, es un trabajo muy físico para el que ella tiene claro que “más vale maña que fuerza”.

Piensa que en este sector “no es que cueste aceptar a las mujeres, es que hay veces que no nos aceptamos nosotras. Ya no es machismo, en cuanto una mujer defiende su trabajo, parece que tienes que estar a la gresca. Y no es que seas agresiva, para abrirte camino en este mundo necesitas tener mucho carácter, y de repente un día enseñar los dientes. De hacerte respetar”, señala.

“En ocasiones, con pequeños gestos, te van haciendo de menos y muchas veces que te lo acabas creyendo. Lo duro no es el machismo, es que un hombre lleva una explotación y es tiene una forma de ser que es diferente a nosotras, si un hombre dice ‘vete a la mierda’ no pasa nada, pero si lo dice una mujer ya te tachan de muchas cosas”.

Tiene clara la importancia de las redes sociales en la sociedad actual, donde cada vez hay más perfiles de ganaderías, y en muchos casos dirigidas por mujeres. Comenzó en Instagram en 2010, cuando era una red de fotografía. “Cada vez que subía una foto tenía que pasarla al ordenador, modificarla, no se podía en aquel momento ajustar y la aplicación te recortaba la foto… por eso empecé a subir fotos con el móvil sin más, de animales y poniendo hastag en inglés y así fuí teniendo enlaces con pocas ganaderías pero de diferentes partes del mundo, y nos íbamos mandando nuestras fotos de animales: en Colombia, en Escocia, en EEUU…".

Ahora en Twitter (@FincaLaHuerfana) tiene más de 7.400 seguidores y va contando su día a día en la finca. Una finca en la que creció y a la que volvió hace unos años. Un cambio que fue “brutal” pero del que hoy está más que satisfecha.