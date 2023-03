‘Mulier’, llega a Salamanca un espectáculo de danza que reflexiona sobre las mujeres maltratadas

El Teatro Liceo acoge este sábado el espectáculo ‘Mulier’ de la compañía ArvineDanza, interpretado por las bailarinas Nereida Garrote, Elysa López y Lara Simón. Las entradas tienen un precio de 10 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org.

A través de la danza realizarán un viaje por las etapas de la vida de las mujeres que han sufrido y sufren maltrato, abusos, discriminación. Un recorrido por el proceso psicológico y corporal que ocurre desde que la mujer es consciente de que es maltratada hasta que consigue salir de esa situación. Tres personajes que reflejarán momentos y experiencias, los hitos vitales que provocan el cambio, que marcan y direccionan las siguientes decisiones hasta llegar al momento de su liberación.

Tal como explican los creadores de este espectáculo “la danza, como el resto de las artes, debe estar al servicio de la sociedad y por ello ser un reflejo de lo que cada día ocurre a nuestro alrededor. Por ello queremos a través de la danza española, acercar y concienciar al público de esta lacra que arrastramos a través de lo corporal. En este proceso, trabajando con personas muy cercanas a esta problemática, nos hemos dado cuenta de que está muy integrado y aceptado por la sociedad a todos los niveles, hemos reconocido situaciones de maltrato”.

‘Mulier’ es un homenaje a todas las mujeres que no tienen voz. Mujeres calladas e invisibles para la sociedad. Es el resultado de las que ya no pueden hablar, de las que hablan, pero no se las cree y de las que saben que hablar es acabar con su vida. Un homenaje a las que hablaron, abrieron sus alas y volaron libres, para que nunca más nos ahoguen en ninguna parte del mundo.