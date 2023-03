La lucha contra las listas de espera: 51 personas se encuentran esperando un trasplante de riñón en Salamanca

ALCER Salamanca es la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón que lleva presente en Salamanca y provincia 47 años. Nació con un claro objetivo: conseguir que todos los pacientes con enfermedades de riñón pudieran acceder a la diálisis, “ya que en ese momento no había suficientes máquinas para todos”, explica Juan Carlos Sánchez, presidente de ALCER.

En aquel momento, “un psiquiatra decidía quien recibía el tratamiento y quien fallecía”, por ello, familiares y pacientes crearon la asociación, porque “querían que todos recibieran el tratamiento”.

Desde ese momento, Sánchez explica que “se ha avanzado mucho, tanto nosotros como el hospital y el servicio de nefrología”, pero su presencia sigue siendo más que imprescindible.

Por ello, entre sus voluntarios y con sus diferentes programas, apoyan y acompañan tanto a afiliados de la asociación como a quienes no lo son. Con el programa paciente mentor, pacientes ente que ya han pasado la enfermedad cuentan su experiencia a los nuevos para ayudarles. Además, cuenta con una psicóloga porque “al principio puede ser muy duro para algunas personas entender que se trata de una enfermedad crónica”.

Para mejorar sus vidas, es fundamental un diagnóstico precoz. “Lo que necesita saber la sociedad es que tiene que cuidar sus riñones igual que el colesterol, igual que la tensión, igual que todo. Nos olvidamos de los riñones y son fundamentales”, explica Sánchez.

Por ello, insiste en que se trata de una “enfermedad silenciosa, porque avanza y tú no te das cuenta”. Por ello, la prevención también es muy importante y se aconseja no fumar, controlar la tensión, la obesidad, si la persona es diabética ha de controlar los riñones, no abusar de los medicamentos antinflamatorios porque dañan los riñones. Hacer ejercicio y seguir una dieta saludable.

Importancia de donar

Las donaciones son fundamentales y un rayo de luz para las personas con enfermedades de riñón. Aunque España es uno de los países que más índice de donantes tiene por millón de habitantes, así sigue habiendo gente en lista de espera. Por ello, desde ALCER lanzan un claro mensaje: “el hecho de donar no te va a quitar nada que no tengas y puedes cambiar la vida de una persona”.

EN DATOS

En Salamanca ha crecido el número de personas que atienden desde ALCER. Según los datos facilitados por la asociación, en el año 2021 había en Salamanca y provincia 279 personas con tratamiento renal sustitutivo, es decir, con diálisis o trasplantados, y en 2021 eran 449 pacientes.

Además, de 116 se ha aumentado a 306 personas trasplantadas. Pero también hay 143 pacientes en diálisis.

El balance del año 2022 refleja que en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hubo 21 donantes multiorgánicos. 0 negativas familiares a una donación, 50 personas en lista de espera. Donantes cadáver hubo 51 vivos, un total de 8. Se realizaron 6 trasplantes de páncreas y riñón y también 6 sólo de páncreas.

En total 65 trasplantes, comparado con 2019, uno más.

En lo que llevamos de 2023, hasta el mes de febrero (este incluido), se han registrado 5 donantes multiorgánicos, en lista de espera hay 51 personas y 5 donantes cadáver.