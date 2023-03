La astronauta Sara García: "Que las niñas sepan que existe talento femenino y que ellas pueden ser las siguientes"

Sara García Alonso ha marcado un antes y un después en la historia de España siendo la primera mujer de nuestro país en formar parte del Cuerpo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Un logro con mucho mérito ya que ha sido seleccionada recientemente como una de los 17 integrantes de la última promoción de la ESA entre más de 22.500 candidatos.

Junto a su compañero Pablo Álvarez, los dos españoles participarán en las futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte. Y es que a pesar de haber sido una de las seleccionadas, principalmente se dedica al desarrollo de fármacos para la cura del cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

La astronauta confiesa lo orgullosa que está de poder ser un referente para muchas niñas: "He conocido unas cuantas a raíz del proceso de niñas que se me acercan y están ilusionadas. No solo astronautas sino también científicas, explorar el espacio y realmente veo la ilusión, la energía en sus rostros y que creen que es posible porque ya hay un ejemplo que les resulta más familiar entonces eso es un tremendo orgullo. Una gran responsabilidad, pero mucho orgullo".

Sara acude a los premios Elle Women Summit afirmando no haber notado diferencias con otros compañeros durante su carrera por el hecho de ser mujer: "En mi caso, a nivel personal, nunca he notado ningún problema por el hecho de ser mujer. Tampoco he permitido que eso fuera ninguna traba en ningún momento. En cuanto a mi carrera científica como mi futura carrera espacial, no he notado diferencias. Yo he ido con todo como he enfrentado todo en esta vida".

En cuanto a qué reivindica por el 8 de marzo como científica, la leonesa lo tiene muy claro: "Hay grandísimas mujeres científicas, que siempre las ha habido, pero han estado invisibilizadas durante décadas y ahora es hora de ponerlas de manifiesto en libros de texto, en los medios de comunicación para que las niñas que quieran hacer carrera sepan que existe talento femenino y que ellas pueden ser las siguientes".