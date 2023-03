Cómo hacer un curriculum para conseguir tu primer trabajo

Conseguir trabajo sin experiencia laboral puede ser un desafío, más aún con el panorama económico actual, pero ciertamente no es imposible. Es cierto que muchas empresas buscan candidatos que tengan experiencia en su campo, pero también hay muchas que están dispuestas a contratar a personas sin experiencia y entrenarlos debido a que esto en sí puede acarrearles beneficios.

Entre las primeras cosas que se tienen que arreglar al momento de buscar es el currículum, y puede hacer realmente la diferencia al momento de conseguir un trabajo. Un buen currículum puede ayudarte a conseguir trabajo incluso si no tienes experiencia laboral previa. Aunque no tengas experiencia laboral, tu currículum puede destacar tus habilidades, logros académicos, proyectos personales, voluntariados, habilidades de liderazgo y cualquier otra actividad que muestre tus habilidades y competencias relevantes para el trabajo que estás solicitando.

No obstante, cuando se está buscando el primer trabajo siempre es un dilema qué poner en el currículum, cómo hacerlo, si realmente resulta atractivo para potenciales empleadores. En vista de tanta incertidumbre, muchas veces se terminan cometiendo muchos errores en lo que sería tu primera carta de presentación al mundo laboral.

Por lo aquí te presento 10 consejos para hacer un currículum sin experiencia laboral:

Usa un formato profesional y fácil de leer: Usa un formato limpio y claro que sea fácil de leer y no incluya demasiados gráficos o colores llamativos. Incluye tu nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y dirección. Si tienes un perfil en LinkedIn o en otro sitio web profesional, inclúyelo también. Enfatiza tus habilidades: Como no tienes experiencia laboral previa, enfoca tu currículum en tus habilidades y logros académicos. Incluye cursos o certificaciones relevantes que hayas tomado y actividades extracurriculares, voluntariados o proyectos que hayas liderado o participado en ellos. Resalta tus cualidades personales: Es importante destacar tus habilidades y características personales relevantes para el puesto que buscas. Considera ejemplos específicos de situaciones en las que hayas demostrado estas habilidades y agregarlas en tu currículum para que puedan ser identificadas fácilmente por los empleadores. Utiliza una estructura clara: Organiza tu currículum en secciones claras y concisas, como resumen, educación, habilidades y logros. Utiliza viñetas y frases cortas para que el currículum sea fácil de leer y resaltar tus habilidades. Considera si el trabajo por el que quieres aplicar realmente toma en consideración añadir foto, si no es así es preferible no añadirla. Personaliza el currículum: Adapta tu currículum a la empresa y el trabajo que estás solicitando. Investiga la empresa y trata de ajustar tu currículum a la cultura y los valores de la empresa. Esto puede mostrar que estás interesado y comprometido con el trabajo. Comienza con una sección de resumen o perfil: En esta sección, puedes resaltar tus habilidades, intereses y objetivos profesionales, no amodo de listado, sino como una introducción a tu persona. Destaca tu educación: Si tienes un título universitario o estás estudiando en la universidad, asegúrate de incluir tu carrera, las fechas de inicio y finalización, y cualquier otra información relevante. Incluye cualquier experiencia laboral relacionada: Incluso si no has tenido un trabajo formal, es posible que hayas realizado prácticas o voluntariado en un campo relacionado con el trabajo que deseas. Incluye esta experiencia en tu CV y enfatiza las habilidades y responsabilidades que desarrollaste durante ese tiempo. Haz hincapié en tus habilidades transferibles: Aunque no hayas trabajado en un trabajo formal, es probable que hayas adquirido habilidades útiles para el trabajo, como trabajo en equipo, liderazgo, organización y comunicación. Incluye estas habilidades en tu CV y brinda ejemplos específicos de cómo las has utilizado en situaciones de la vida real. Revisa y edita tu CV cuidadosamente: Asegúrate de revisar y editar tu CV para detectar errores ortográficos y gramaticales, y pide a alguien más que lo revise también. Muchas veces no somos capaces de detectar errores gramaticales o de coherencia en un texto que redactamos nosotros mismos, por lo que tener a otra persona que lo evalúe siempre es beneficioso.

Utilizar plantillas para hacer un currículum puede ser una buena idea, especialmente si no tienes mucha experiencia en la creación de currículums. Las plantillas pueden ayudarte a crear un currículum profesional y bien organizado con un diseño atractivo y consistente.

Sin embargo, es importante recordar que la plantilla que elijas debe ser apropiada para el tipo de trabajo al que estás solicitando y que debe reflejar tu estilo y personalidad profesional. También debes personalizar la plantilla para que se adapte a tus habilidades, experiencia y objetivos profesionales.

Recuerda, aunque no tengas experiencia laboral, un buen CV puede ayudarte a destacarte ante los empleadores y aumentar tus posibilidades de conseguir un trabajo, especialmente ahora que muchas empresas utilizan softwares de pre seleccionamiento que se basan en la información de tu CV. Es importante destacar que, aunque el currículum es importante, también es necesario realizar una búsqueda activa de empleo, ampliar tu red de contactos, hacer prácticas o pasantías, y estar preparado para participar en entrevistas y demostrar tus habilidades y motivación para el trabajo.