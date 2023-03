Será un atropello

La reforma de la Ley del “Si es Si”, todo apunta a que será votada favorablemente por el PP, VOX y el PSOE.

Y Sr Sánchez, Presidente del Gobierno de España, si hoy martes votas con PP y VOX, para reformar esta ley, de la que José Antonio Martín Pallín, Fiscal Magistrado Emérito del Tribunal Supremo ha dicho es una buena ley, el Gobierno debería romperse.

Cuando Feijóo gane las elecciones, derogará (ya lo han dicho) todas estas buenas leyes (135) aprobadas la mayoría por Unidas Podemos y muchas recortadas por el PSOE, como por ejemplo la Ley de la Reforma laboral, que salió adelante gracias a que el diputado del PP, Alberto Casero se confundió al votar, y gracias a que la Presidenta de la Cámara permitió la expulsión del Congreso de los Diputados al Diputado canario Alberto Rodríguez condenado sin pruebas, no habría importado la equivocación para sacar adelante la Ley .

Así que Sr. Sánchez, no tiene sentido sigas gobernando, si no eres capaz de llegar a acuerdos con tus socios de legislatura, y con todos los grupos que apoyaron tu candidatura, para que fueras nuestro Presidente.

Vete ya con el PP y con Page, Lamban y Vara, Presidentes de Comunidades Autónomas, que cada día demuestran que el PSOE no es de izquierdas, estás gobernando para ellos, pues que te den ellos el Gobierno, Podemos debería hacer una campaña de ruptura con el PSOE, harás muy feliz a Felipe Gonzales y a Aznar.

Te estás perdiendo, si gana el PP, eres el único responsable, hablas de Ucrania y no hablas de las mujeres Afganas en manos de los talibanes por culpa de Bush (EE.UU) Blair (Inglaterra) y Aznar (España)que nos mintieron miserablemente.

Este 8M, todas las mujeres del mundo que sufren represión, estarán presentes en nuestro corazón

¿Qué feminismo estás defendiendo? Cuando millones de mujeres están siendo condenadas y torturadas, por el solo hecho de ser mujer.

No defiendes el feminismo, sí apoyas las políticas de EE.UU, Marruecos, Israel etc. etc. etc. así como tu traición al pueblo saharaui.

Estás jugando con la democracia, al saltarte los acuerdos internacionales de la ONU y con una sociedad regenerada de corrupción.

Eres el único responsable si votas esta ley con PP y VOX, y una gran parte de los militantes socialista, y miles de mujeres y hombres de este país, te retirarán su confianza en las Urnas, dándosela a aquellos partidos que más hayan hecho por las mujeres, y por una regeneración democrática.

Si se confirma este “atropello” este Miércoles Día del 8M millones de mujeres, estarán en la calle, apoyadas por miles de hombres.

Estaremos expectantes…