La ONCE reivindica en su cupón del 8 de marzo la eliminación de la brecha salarial

El Grupo Social ONCE dedica el cupón del 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer con un mensaje contra la brecha salarial. Son en total cinco millones de cupones que recorrerán todos los puntos del país para reivindicar la plena igualdad.

En este contexto, Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León ha entregado a Ana Suárez, teniente alcalde y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca, una reproducción de este cupón, durante el acto que se ha celebrado en la sede la ONCE en Salamanca hoy día 6 de marzo y en el que ha participado también la directora de la ONCE en Salamanca, Esther Pérez Dalmeda, así como representantes de Fundación ONCE; habiendo celebrado a continuación una mesa debate sobre Mujer, Discapacidad y Empleo, en la que han colaborado además representantes del consejo Territorial de la ONCE y personas afiliados a nuestra organización, del ámbito de la provincia de Salamanca

Con este cupón, el Grupo Social ONCE reivindica la "eliminación de la brecha salarial por cuestión de género y, como no podría ser de otra forma, la doble discriminación que existe, muchas veces, al sumar la discapacidad, con el objetivo de lograr una sociedad con las mismas oportunidades para todas las personas", explican desde esta entidad en la que ya trabajan alrededor de 32.000 mujeres con iguales condiciones salariales y oportunidades de mejora profesional con sus compañeros.