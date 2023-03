Los salmantinos Diego Marcos y Daida García, campeones de Castilla y León de Escuelas BTT

Domingo inolvidable para la Escuela de Ciclismo Salmantina tras organizar con éxito en Cabrerizos el Campeonato de Castilla y León de Escuelas BTT, donde además celebraban que Daida García era “profeta en su tierra” al proclamarse campeona regional en la categoría de principiantes.

Casi 200 ciclistas se reunieron en la zona de la Cruz de Chicola de Cabrerizos para pelear en la mañana dominical por los títulos autonómicos de promesas, principiantes, alevines e infantiles, en un circuito diseñado por la Escuela de Ciclismo Salmantina que fue del agrado de todos los participantes. Francisco Domínguez, principal responsable de la entidad charra, se mostraba orgulloso al finalizar la jornada: “Ha sido una fiesta del ciclismo de escuelas con niños, niñas y sus familias llegadas de todos los puntos de nuestra comunidad. La pena es que la meteorología no nos ha acompañado como nos hubiera gustado, pero el ciclismo es un deporte que se practica al aire libre y sabemos que es un factor del que no podemos depender. Por lo demás, la gente me ha transmitido lo contenta que se va de aquí y eso es lo más importante”.

Además, el equipo salmantino pudo festejar el entorchado conseguido por su corredora Daida García, que un año más vuelve a ser dominadora en su categoría. La alegría fue doble al ser acompañada en el podio de principiantes por su compañera Martina Santos, que se hacía con la medalla de plata. Destacó también el nivel mostrado por Carla Domínguez y Álvaro Bueno, ambos finalizando en sexta posición en la siempre peleada carrera de infantiles. Sofía Santos conseguía entrar justo por detrás de Carla en octavo lugar, mientras que Marcos Ramos también lograba colarse en el top-10 de la manga masculina de principiantes.

Diego Marcos, campeón en categoría Promesas

El Caja Rural-Siega Verde, equipo de Escuelas del club ciclista Promesal, ha concluido con tres podios el Campeonato de Castilla y León de Escuelas BTT celebrado este domingo en Cabrerizos.

A lo más alto del cajón subió Diego Marcos Barco, que se proclamó campeón de Castilla y León en categoría Promesas y lucirá ese maillot durante el resto de carreras de la temporada de escuelas de BTT de Castilla y León.

En la misma categoría femenina, Emma Vidal, consiguió el segundo puesto, mientras que Daniella Ramos Tamames quedó tercera en Infantiles femenino. Cabe destacar también el cuarto puesto de Enzo García en categoría Principiantes.

La enhorabuena del Club Ciclista Promesal a todos por el esfuerzo, en una mañana nada apacible, en la que quedó patente el sacrificio y la valentía de estos pequeños ciclistas.

CLASIFICACIONES EQUIPO CAJA RURAL – SIEGA VERDE

Promesas Femenino

Emma Vidal Jiménez (2)

Promesas

Diego Marcos Barco (1)

Juan Martín González (12)

Lucas Hernández Martín (14)

Miguel Ángel Luis Masa (16)

David Sánchez Lozano (19)

Principiantes

Enzo García Sánchez (4)

David Martín Sánchez (13)

Jorge Vidal Jiménez (19)

Héctor Alonso Hernández (27)

Alevín féminas

Elena Rosquete Rossy (7)

Alevín

Guillermo Alonso Galán (15)

Mario Sánchez Lozano (16)

Infantil femenino

Daniella Ramos Tamames (3)

Naiara Vaquero Vaquero (12)

Infantil

Rodrigo Sánchez Bocos

Eduardo Rosquete Rossy

Adrián López Crego

Hugo Alonso Hernández

Álvaro Mayoral Blaya

Representación salmantina en Noja

Este fin de semana suponía el arranque de la temporada para el equipo femenino del HyD Pinturas Fem ECS, perteneciente a la Escuela de Ciclismo Salmantina, viajando hasta Noja para pelear en el GP Cantabria Deporte- Trofeo Femenino Villa de Noja, prueba inicial de la Copa de España de Féminas.

Allí, las chicas dirigidas por Daniela Maroto no podían estar entre las mejores por diferentes motivos, siendo Vega Albares la mejor entre las cadetes y Claudia Parra entre las junior. “Hoy ha sido un día en el que todo ha ido en contra. Nada más salir la prueba cadete se nos caía Claudia Menasalvas y la dejaba fuera, y después en junior, Parra sufría un pinchazo en el momento que se aceleraba la carrera y para cuando hemos podido reparar la incidencia ya se nos había ido la carrera”, eran las reflexiones de Daniela Maroto.

Otro inoportuno pinchazo dejaba fuera de juego a Marc Serna el sábado en el GP Ayuntamiento de Laguna de Duero, cita en la que se celebraba el Campeonato de Castilla y León de ruta Cadete. Como sus compañeras femeninas, los chicos del HyD Pinturas-Carbajosa Empresarial inauguraban la campaña en este primer fin de semana de marzo, y lo hacían con un sabor amargo. Así lo contaba Sergio Hernández, director del equipo cadete: “Marc se encontraba en el grupo que se iba a jugar el triunfo después de un gran trabajo de todos los compañeros, que lo habían arropado toda la carrera, pero a falta de poco más de un kilómetro tenía la mala suerte de pinchar y todo se iba al traste. Es algo que fastidia, pero son cosas del ciclismo y otra vez la suerte nos sonreirá”.