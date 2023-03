La problemática del campanario divide al barrio bejarano de Los Praos- Recreo

Es un sonido característico del barrio de Los Praos- Recreo de Béjar. El repicar de cada cuarto de hora marcado por el reloj de la Iglesia de El Pilar y San José lleva más de medio siglo rigiendo el paso del tiempo en este lugar de la ciudad textil. Sin embargo, a medida que la barriada ha ido creciendo y acercándose al torreón, su sonido ha generado molestias en los vecinos cuyas casas son colindantes al templo de Monte Mario. Desde hace meses, la situación en torno al futuro de este elemento causa división en el barrio y en la Asamblea celebrada por la Asociación Vecinal “Virgen del Castañar” este asunto ha vuelto a estar sobre la mesa.

Según ha informado la Junta Directiva, en los últimos días “se ha recibido una resolución de la Alcaldía, en la cual se comunica que por unas quejas recibidas en el Ayuntamiento por unos vecinos de la calle Obispo Zarranz se insta a que se insonoricen las mismas sin aportar por parte de los mismos ninguna medición que demuestre que no se cumplen las ordenanzas establecidas sobre el nivel de ruido, al mismo tiempo que se nos solicita que sea la propia Parroquia quien aporte la documentación necesaria para demostrar que no se superan dichos niveles”. Desde el colectivo vecinal han indicado que tras “un amplio debate entre los asistentes a la Asamblea” se ha decidido mantene el sonido de las campanas “mientras no se demuestre que superan los decibelios permitidos, considerando entre otras cosas que la torre y las campanas existían cuando se construyeron todas esas viviendas a mayores de que se estiman como un símbolo del propio barrio” e indican que en caso de que sea necesario, la Asociación de Vecinos no descarta recoger firmas o hacer manifestaciones “si se considera oportuno”.

Por otro lado, en cuanto a la nueva Junta Directiva, se comunicó el cese de un vocal y la incorporación de tres nuevos miembros que “junto a los 8 que permanecen garantizan la continuidad de la Asociación un año mas” y también se aprobó una ayuda de 200€ para la Plataforma por la Sanidad Publica de Bejar y Comarca, y se recogieron “una vez mas” las quejas de los vecinos asistentes por el mal estado de aceras, parques infantiles, jardines, contenedores , “las cuales se harán llegar una vez mas al Ayuntamiento para tratar de arreglar esta situación en lo posible” anuncia el colectivo vecinal.