No sé si fue un filósofo o un poeta (me inclino por éste último, en los poetas como en los niños está la verdad) desconozco el autor y que me perdone, decía algo así: “Todo termina, terminan los caminos, la primavera, la juventud y hasta a vida, lo que no se acaba nunca, mama mía, es el amor…” Posiblemente fuera italiano. De un tiempo a esta parte, vengo pesando que lo bueno de escribir sin cortapisas, en libertad, sin mandatos ni directrices te libera, te estimula. Y allá me voy, a decir lo que siento, duela o no. De nuevo asistimos a una salida de pata de banco de la derecha tramontana, aunque el que suscribe no se lo toma en serio, despacio pero sin pausa se irán convirtiendo en un partido residual, cada día que pasa con menos engañados. A estas alturas de la legislatura van a presentar una moción de censura al Gobierno, y se quedan tan panchos, no como Villa, que aquel era un guerrero idealista. Éstos guerrean poco.

Guerrean mal y a destiempo, se pierden de norte a sur, y a este y a oeste; la deriva es importante y preocupante. Imagino (desconozco si la ley lo permite) que al resto de las fuerzas parlamentarias les diera (todos a una, como en Fuenteovejuna) por ausentarse en bloque, pasar de ellos, dejar sus escaños vacíos para no asistir a semejante pantomima. Del mismo modo desconozco si su ausencia sería motivo de multa, algo sin importancia puesto que sus emolumentos son abundantes. Si de esta guisa la sesión pudiera celebrarse, sería curioso escuchar el discurso del candidato a Presidente, al que siempre admiré por su inmaculada trayectoria y que ahora nos extraña y asombra que se haya prestado a un desafuero de esta categoría. Imagino, imaginar a veces se confunde con soñar, que la presidenta del Congreso (ella tal vez estaría obligada a presidir la sesión) tuviera que ir dando la palabra a sus señorías, de grupo menor a mayor… Y los sueños, sueños son dijo Calderón.

Otro sí digo. El presidente de la CEOE mete cada año en su faltriquera (bolsa o cartera donde guardar los dineros) cuatrocientos mil euros por el desempeño de su misión, una pasta gansa que a muchos nos costaría veinte años juntar. Líbrenme los cielos de pensar que su trabajo no sea imprescindible, necesario, sin igual y hasta merecido, pero nadie puede impedirme, por aquello de mi libertad de juntar letras, que me parezca y tache tal “soldada” de indecente, En especial si pensamos cómo está el patio, con millones de parados, sueldos y pensiones escasas, de miseria en muchas ocasiones, jóvenes sin futuro y familias tratando de llegar de alguna manera a fin de mes. O escuchando o leyendo (todavía existe la televisión y algún periódico donde leer y escuchar) que el presidente de la CEOE se levanta de la mesa de negociación cuando algo no le gusta, cuando se trata de subir un salario o una pensión diez o doce euros más, y le cuesta trabajo llegar a acuerdos con las centrales sindicales y el Gobierno.

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El caso Mediador (mediador es el que está en medio o media) nos viene machacando la cabeza en los últimos días, no hay asunto de mayor interés para la mediocridad de los políticos que en estos momentos y desgraciadamente por siempre padecemos. Cada cual y cada cuala, tratando de arrimar el ascua a su sardina, lo emplea a su modo y manera, les va en ello la vida y su futuro con las elecciones a la vuelta de la esquina. Y de los intrincados rincones de su cerebelo (no es mío, lo dijo también un poeta) sacan lo mejor y peor de su repertorio, de sus preclaras mentes, lo amoldan a sus espurios intereses y el insulto está servido, la frase barriobajera, olvidando que en todas partes cuecen habas, que los escándalos se han producido a derecha, izquierda, centro y más allá… Todo termina.

