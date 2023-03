Recordando a Pano Cabrera

Tiempos de nostalgia. La semana pasada recordé, con dolor, a Ángel Basas; la nostalgia me lleva a retomar esta semana lo que escribí de mi amigo Pano, Ciprián Cabrera Jasso, poeta tabasqueño que falleció en 2012, en estos días de marzo; como lo publiqué, todavía, en El Adelanto, me apetece que se vuelva a leer, si me permiten.

Fue una semana en la que estaba atascado, no sabía sobre qué escribir, pero sí que no quería ponerme serio, que llevaba unas cuantas columnas poniéndome muy político, o muy ensayístico… En fin, eso barruntaba aquel domingo en el supermercado –gajes de ser vecinos de los que inventaron a los chicago boys, aquí las tiendas abren los domingos–, después de desayunar unos huevitos –ya les he dicho que aquí el desayuno es una comida fuerte–; en esas estábamos cuando sonó el móvil: una de esas personas que no te llama todos los días, de fuera… O sea, de esas llamadas que ya contestas con un poco de aprehensión…

Y aciertas; uno, con esas cosas, suele acertar deseando equivocarse. Quiero decir que a veces la noticia es buena, pero siempre implica una sorpresa. Y tantas veces no suele ser buena...

Esta vez era, ya les digo, una mala noticia, muy mala: había muerto Pano Cabrera, un poeta amigo, de Tabasco, de Villahermosa, esa ciudad de la que más de una vez les había hablado, tierra de poetas (o como dijo uno de ellos, Carlos Pellicer, agua de poetas, porque es un lugar marcado por los ríos, las lagunas y el mar).

Medio artículo y no había dicho nada, estaba hablando de alguien no tan conocido en México, así que menos en España. Sabrían disculparme.

La catarsis que estaba intentando así funciona y, desde luego, no me olvidaba de la responsabilidad "periodística": Ciprián Cabrera Jasso, busquen textos suyos, seguro que hay en Internet, es un poeta –nunca podrá dejar de serlo– al que merece la pena acercarse.

Vuelvo al momento de aturdimiento: avisar a otros amigos trajo bastantes “¿pues qué pasó?”, “¿se sabe algo más?”, cuando uno, evidentemente, no lo sabe; así son esas situaciones; se disculpan porque cuando uno es quien contesta también hace ese tipo de preguntas, no solemos saber qué hacer cuando nos quedamos a la intemperie.

Tenía el pelo blanco, barba; una vez, me contó que, en París, lo confundieron con Moustaki, para que se hagan una idea de cómo era. Y siempre vestido de rojo, todo de rojo.

Es un buen poeta, una buena persona, un recuerdo que hoy, simplemente, duele.

Es, sigue siendo.

Usé una vez un verso suyo de epígrafe: “Del fantasma solo queda el espanto”. Pues eso. Te sigo recordando, amigo.

Y en ti, a tantos.

