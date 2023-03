Tres mujeres, tres profesiones y 'Una escuela de valores'

El teatro de Alba de Tormes ha acogido hoy una charla coloquio, con motivo de la celebración del próximo Día Internacional de la Mujer, que ha contado la presencia de Diana Fernández, directora del coro ‘Kyria’, Aurora Bullon, Policía Local de Alba de Tormes y Cristina Sánchez, matador de toros.

El coloquio ha comenzado con la intervención de Diana, que ha destacado principalmente dos puntos: la discriminación y la conciliación. La directora del coro 'Kyria' ha asegurado. no haber "sentido discriminación dentro de mi trabajo debido a que mi gremio hay una gran apertura de mente y siempre me he sentido apoyada dentro de mi profesión por el resto de mis compañeros”.

Por otra parte ha querido hablar de la conciliación, de la necesidad de que el hombre y la mujer tengan el mismo papel dentro del cuidado de los niños y sobretodo de la necesidad de que la mujer tenga libertad de expresar el miedo y la frustración que se siente a la hora de ser madrem "porque las mujeres tenemos la presión de ser las cuidadoras de todo pero nadie nos enseña cómo hacerlo”.

Por su parte, Aurora Bullón, Policía Local de Alba de Tormes, ha querido explicar la discriminación que ha sufrido en algunas de sus étapas dentro de su profesión hasta que llegó a Alba de Tormes. "A la hora de querer formar mi familia yo tuve la suerte de poder pedir la excedencia cosa que muchas de mis compañeras en otros sitios no pueden hacer y no he sentido que mi carrera se haya quedado atrás en comparación con mis compañeros por ello, paré pero luego volví al trabajo sin ningún problema”, detalló Aurora.

Lourdes Vaquero, Concejal de Bienestar Social, ha destacado por su parte que este acto es “un homenaje a todas aquellas mujeres que nos han marcado, nos han inculcado unos valores y han sido o son un espejo donde mirarse”.

Cristina Sánchez y su escuela de valores

La matador de toros, Cristina Sánchez, realiizó un paseo por toda su trayectoría profesional y dejó un mensaje para el público asistente: "Los sueños hay que trabajarlos porque hay dos formas de plantearse los retos: lo hubiera hecho o voy a hacerlo”

Cristina realgó lo difícil que fue para su familia que ella tomará de decisión de dedicarse al mundo del toro “al principio todo era negativo, todo el mundo decía que me lo iba a tomar como un juego y que iba a perder el tiempo”.

“Cuando entré en la Escuela Taurina de Madrid siempre tuve que demostrar mucho más que mis compañeros”, detalló. Cristina ha explicado que muchas veces tenía que cuidar su forma de vestir para que la gente no se pensará que quería hacer otra cosa que no fuera torear. “Cuando empecé a torear novilladas la gente solo decía que qué habría hecho yo para estar ahí, no creían en mi talento ante el toro”, afirmó de forma tajante.

Una vez que sale de la escuela empiezan a salir falsos testimonios sobre ella pero un acontecimiento hace que su vida cambie para siempre, hace que comience a tener un nombre dentro del mundo del toro y es esa salida por la puerta grande de la Plaza de Toros de Madrid convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo.

Una experiencia de vida

Llega uno de los momentos más especiales de su vida, llega el día de tomar la alternativa en la plaza de toros de Nimes junto a José María Manzanares y Curro Romero. Cuando pensaba que ya no tenía que luchar más confiesa que “tuve que abrirme camino una vez más, otra vez tenía que demostrar que yo valía como torero” a pesar de ello ha dicho que “siempre he tenido el respeto de mis compañeros porque aunque algunos toreros no quería compartir cartel conmigo me seguían llamando de ferias porque yo demostraba que era buena con el toro”.

Cuatro años después comienza la desilusión y la pérdida de confianza tanto de ella como de su equipo “veía el vestido de torero y sentía que había perdido la ilusión , así que decidí retirarme para no decepcionarme a mí misma ni a todos aquellos que me seguían” ha confesado la torero.

Se retiró pero nunca ha dejado el mundo del toro, pronto empezó a aparecer en distintos programas de televisión dónde dedicaban secciones al toro, tertulias e incluso comentando distintas corridas de toros. Además también ha comenzado una nueva aventura dentro de este gremio como apoderada.

El acto ha terminado con una serie de preguntas por parte de los asistentes a estas tres mujeres para saber su opinión sobre temas relacionados con el Día de la Mujer y para resolver dudas sobre lo habían contado durante sus intervenciones.