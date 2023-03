Tropiezos en el paseo

Visitar un hospital es inevitable, si bien no siempre necesariamente negativo, y esta semana hube de hacerlo. Vivir en la periferia alarga las distancias y, si te desplazas habitualmente caminando, suele ser buena idea aprovechar los viajes. En la actualidad es un tanto ineludible acompañarse de un móvil, disponiendo así fácilmente de una cámara de fotos de razonable calidad. Este popularísimo aparato es cada vez más multiusos y menos teléfono, aunque sus efectos en la salud siguen sin estar nada claros. Aprovecho ese viaje, de vuelta con rodeo, para señalar algunas cosas observadas en ese recorrido otras veces, y repetidas estos días.

No sé si será casualidad pero parece reducirse el uso de las paradas del autobús, cerca de la puerta del nuevo hospital, como estacionamiento transitorio de coches (variable en el tiempo según “usuarios”) sin desaparecer. Fijándose más en las paradas del transporte urbano, las del Paseo de San Vicente junto a Urgencias, se puede concluir en lo laborioso que debe ser colocar la información correspondiente pues siguen privadas del tradicional poste. Confiar en la instalación de marquesinas, atenuadoras de los efectos derivados de inclementes agentes atmosféricos, debe suponer un esfuerzo sobrehumano y una inversión inalcanzable incluso para los ahorros impositivos de Ferrovial.

Como ya se ha señalado más veces, siguen funcionando con pulsador semáforos en el entorno del nuevo hospital, sin olvidar las décadas así de los situados cerca de las ahora consultas en el Paseo de San Vicente. Sin cambiar ni siquiera en las horas de mayor afluencia, donde parecería más segura la forma tradicional de repetitivo ciclo semafórico incluyendo a los peatones. En especial me llaman la atención los de urgencias. Cada vez me resulta más desafortunada la solución final de los cruces junto al nuevo hospital, no coincidente con los planos publicados.

Mirando hacia el rio se pueden ver los avances en la remodelación del Parque Botánico de Huerta Otea, alargándose entre el muro del Paseo de la Transición Española y la orilla del Tormes. Ponen un camino interrumpido abruptamente al chocar con el muro de la rotonda del cruce del Paseo mencionado y los de San Vicente y San Gregorio. Tal y como está la zona no hay continuidad posible por la orilla, pero todo indica que alguien también olvida cómo “subir” desde ese camino a las calles mencionadas, ¿quizás por levitación o tele trasportación?

Por alargar el paseo volví por el puente de Enrique Esteban, pasando así por la Plaza del Mercado Viejo y su “Parada de bus turístico”. A pesar de la inexistente señalización sobre la misma en las entradas de la ciudad, se va utilizando. Pero hay quien tiene un concepto diferente de “bus”, ocupando alguna de sus cuatro plazas coches, furgonetas e incluso autocaravanas. Desconozco si la cámara aquí situada funciona e identifica a esos infractores con la subsiguiente sanción. Un poco más allá, en la curva con la Calle de Santa Brígida, es habitual la invasión del carril bici por algún coche aparcado. Carril bici, por otra parte, superfluo y molesto para los peatones.

Rematando el paseo, se puedo observar cómo, tras varios meses, ningún responsable ha encontrado tiempo para retirar la basura que se acumula en el rio Tormes. Al lado del carril bici antes mencionado, a su paso por debajo del Puente de Enrique Esteban. Esta vez ni siquiera lidian la Confederación y el Ayuntamiento sobre la responsabilidad. Pedir la eliminación del extraño objeto blanco sobre la vieja pesquera debe ser tan quimérico como lo de esa basura. En fin, un atractivo paseo con visos de repetirse en las mismas condiciones, dada la experiencia.