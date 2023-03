Más de 400 jóvenes compiten en la First Lego League Salamanca

Más de 400 jóvenes participarán este sábado en el VII torneo de robótica First Lego League Salamanca, que tendrá lugar en la Hospedería Fonseca, organizado por la Universidad de Salamanca, a través de su Parque Científico. Participan 23 equipos 'Challenge', de edades comprendidas entre 10 y 16 años, y 18 equipos 'Explore/Discover', de cuatro a nueve. El objetivo de este programa internacional es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.

Por primera vez desde que se celebra el torneo en Salamanca, este año serán dos los equipos participantes que podrán promocionar a la gran final nacional. Este año se celebrarán en España 27 torneos clasificatorios First Lego League con la colaboración de más de 2.000 voluntarios y más de 12.000 participantes. Los equipos seleccionados en los torneos clasificatorios llegarán a la gran final First Lego League España que este año se prevé celebrar a finales de marzo. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo para participar en los Torneos Internacionales First Lego League.

First Lego League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real, tales como el reciclaje, la gestión del agua o el transporte mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología. En la 2022/23, desde el desafío Superpowered se invita a los equipos a reflexionar sobre la manera en la que generamos, transportamos, almacenamos y consumimos la energía. Y les desafía a encontrar soluciones sostenibles utilizando las herramientas y tecnologías actuales.

FOTOS: DAVID SAÑUDO