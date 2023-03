Miguel Bosé demuestra su gran poder de convocatoria en el estreno de la serie sobre su vida

Después de meses de espera, el 'biopic' sobra la emocionante vida y carrera artística de Miguel Bosé, 'Bosé', se estrena este viernes 3 de marzo en la nueva plataforma 'SkyShowtime'. Seis capítulos que llevan por títulos algunas de sus canciones más emblemáticas - como 'Linda', 'Te amaré' o 'Los chicos no lloran' - y que se centran en diferentes momentos claves para el cantante a nivel personal y profesional.

Para celebrar el estreno, una espectacular première en la capital en la que, además de por los protagonistas de la miniserie - José Pastor, Iván Sánchez, Miguel Ángel Muñoz, Nacho Fresneda o Alicia Borrachero entre otros - y de algunos de los miembros más populares de la familia de Miguel - como sus hermanas Lucía y Paola Dominguín, y su sobrina Palito - el carismático artista ha estado arropado por numerosas celebrities, como Mario Vaquerizo y Alaska, Bibiana Fernández, Martina Klein, Antonia Dell'Atte o Raquel Sánchez Silva. ¡Menudo poder de convocatoria! Todos los asistentes, ¡a continuación!

Miguel Bosé. En su gran noche, el cantante ha elegido un total look negro tan enigmático como casual. Jeans efecto desgastados, jersey de cuello vuelto, americana, abrigo de paño y unas botas estilo cowboy con cadena dorada al tobillo.

José Pastor. El actor, que da vida al Bosé de sus inicios en el biopic, y cuyo parecido con él es estremecedor, ha apostado por todo lo contrario al cantante, con un total look blanco estilo ochentero. Pantalón estilo wide leg, americana entallada, camiseta de algodón blanco y botines de punta.

Iván Sánchez. El modelo y actor, que interpreta al cantante en el momento cumbre de su carrera, ha destacado por su elegancia con un traje gris con solapa cruzada, camisa blanca y corbata en negro. Sencillamente irresistible.

Miguel Ángel Muñoz. De lo más ochentero, el encargado de dar vida a Julio Iglesias en el biopic ha lucido una camisa bicolor con estampado de tablero de ajedrez y pantalones anchos negros.

Las mujeres de la familia Dominguín Bosé. Las dos hermanas de Miguel, Lucía y Paola Dominguín, y su sobrina Palito, llegaron juntas y derrocharon simpatía en el photocall, luciendo además los outfits más originales y divertidos de la noche.

La más joven de la saga, una falda larga ceñida y body blanco con escote redondo, dejando todo el protagonismo a su original colgante confeccionado por peces de cerámica verdes de diferentes tamaños; su madre, Lucía Dominguín, pantalones de lino y casaca blanca con dibujos de personas en acuarela negra; y su hermana Paola, un conjunto estilo pijamero de animal print con ramas verdes superpuestas.

Bibiana Fernández. Siempre ideal, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha deslumbrado con un escotado vestido negro de largo midi y falda plisada de tul semitransparente. Abrigo en blanco roto y bolso rosa como complementos para romper la seriedad del negro.

Alaska y Mario Vaquerizo, tan coloridos y simpáticos como siempre. La cantante ha apostado por un minivestido negro con estrellas plateadas y su marido por un traje de terciopelo azul marino y camisa satinada en verde. La pareja de la noche.

Martina Klein. La presentadora del evento destacó por su elegancia con un diseño de estampado geométrico en negro y nude que simulaba su propia piel.

Eduardo Navarrete. El diseñador ha arrasado con un total look negro estilo 'genderless' con un escotado vestido satinado, blazer y botas de tacón.

Ruth Lorenzo. La artista, que trabaja con Miguel Bosé en 'Covernight' y se confiesa una enamorada del cantante, ha derrochado sensualidad con un minivestido negro con escote tipo lágrima y maxi pendientes en plateado.

Antonia Dell'Atte. Siempre original, la italiana - que no ha querido hablar de su juicio pendiente con Ana Obregón - ha optado por su versión más informal y urbana con abrigo de pelo multicolor, pantalones de piel, top con transparencias y gorra con lentejuelas.

Anna Ferrer Padilla. La influencer e hija de Paz Padilla ha presumido de figura con un ajustadísimo vestido sin mangas en color burdeos y negro.

Raquel Sánchez Silva. La presentadora se ha coronado como una de las mejor vestidas de la noche con un vestido midi de Juan Vidal en colaboración con Bimani, en color rosa y con un favorecedor escote palabra de honor en forma de maxiflor. Los complementos en rojo, el contrapunto perfecto para un outfit de diez.

Raquel Meroño. La actriz ha apostado por la comodidad con un jersey de rayas en color champagne con rayas marineras en verde lima, y pantalones de lentejuelas en el mismo tono de verde. ¡Pura vitamina!

Violeta Mangriñán. La influencer ha elegido un ceñido vestido negro de manga larga, escote halter y detalles cut out, que ha combinado con sandalias en rosa chicle.

"Estoy feliz, en el mejor momento de mi vida"

Dejando atrás las polémicas que le han perseguido en los últimos años, Miguel Bosé vuelve y lo hace por todo lo alto. Además de su regreso a televisión como miembro del jurado del nuevo talent musical de TVE, 'Cover Night', el cantante estrena 'Bosé', el biopic que a lo largo de seis capítulos recorre los momentos más importantes de su vida desde que decidió dedicarse a la música hasta el nacimiento de sus hijos Diego y Tadeo.

Un ambicioso proyecto con el que está encantado y que ha presentado este jueves en Madrid rodeado de parte de su familia - sus hermanas Lucía y Paola Dominguín y su sobrina Palito -, numerosos amigos - como Alaska y Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo o Antonia Dell'Atte - y el reparto de la serie, encabezado por José Pastor e Iván Sánchez, que dan vida a Bosé en diferentes etapas de su vida.

"Es un proyecto largo, una aventura fantástica que se ha construido desde hace tres años y por fin se estrena en España, en Latinoamérica se estrenó el noviembre pasado" ha asegurado un emocionado Miguel, que como nos ha contado que "donde acaba el libro 'El hijo del capitán trueno' empieza esta serie, cuando me subo por primera vez a un escenario y a partir de ahí, la vida con el nacimiento de mis hijos".

"Con los guionistas tuve muchas sentadas para contarles lo solo y exclusivamente lo que era de necesidad , toda la vida no se puede, pero he hecho una ficción maravillosa, hecha a lo grande, de calidad extraordinaria, con un reparto fantástico y creo que os va a gustar mucho" ha añadido orgulloso.

Dejando claro que plasmar su vida en un 'biopic' no ha sido decisión suya pero que sí dio su aprobado - "sino no se hace evidentemente" ha afirmado - el cantante ha confesado que dijo sí a este proyecto porque se encuentra "en el mejor momento de mi vida". "Estoy feliz, sino no estaría aquí" ha reconocido demostrando que estamos ante un nuevo Miguel.

¿Qué podremos ver en 'Bosé'?: "Creo que hay muchos secretos que se desvelan, y lo bueno es que es una versión, que al igual que el documental que va a salir en abril, es una versión contada en primera persona, por lo cual ahí, a partir de ahí, y de eso os tenéis que fiar" ha asegurado, explicando que "lo que se dijo antes" sobre él "no corresponde, no sirve y no es cierto".

Sobre si en el caso de haber iniciado su carrera artística en una época que no fuese la transición hubiese hablado abiertamente de su bisexualidad como hace ahora, el cantante explica que "en esos tiempos era una época en la que salíamos del franquismo, en una transición incipiente no se podían decir determinadas cosas. la gente todavía no estaba preparada". "Yo vengo de una familia de una educación muy abierta donde todo se decía y todo se contaba, pero claro, esa familia no era todo el país, y entonces, había que tener mucho cuidado, ahora ya la cosa es menos complicada" reconoce.

Sin embargo, Miguel ha dejado en el aire por qué en 'Bosé' se habla solo de sus hijos biológicos, Diego y Tadeo, y no de sus otros hijos, los mellizos de Nacho Palau, Ivo y Telmo.

Fiel a su tira y afloja con la prensa, el cantante se ha mostrado molesto con la pregunta de si se ha sentido bien tratado por los medios españoles y, después de decirle al reportero que lo contestase él, ha zanjado la entrevista con un "Cuando se habla de medios de comunicación no se puede generalizar, no se debe porque hay de todo* en una noche como esta hay que poner la atención en la serie y tú me preguntas otras cosas, por ejemplo* Adiós"